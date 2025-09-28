TSGV Waldstetten: "Und so verlierst du dann dieses Spiel"

In der Fußball-Landesliga ist die Siegesserie des TSGV Waldstetten gerissen. Nach fünf Erfolgen in Serie ist die Mannschaft von Patrick Krätschmer dem SV Böblingen mit 1:2 (0:0) unterlegen. Damit hat sich das bewahrheitet, was Krätschmer im Vorfeld dieser Partie gesagt hat: Böblingen ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, in der vergangenen Saison siegte jeweils die Heimelf, das ist in dieser Saison nun nicht mehr möglich. Erschwerend hinzu für den TSGV kam der kurzfristige Ausfall von Tim Schraml.

Eine erste zarte Annäherung an das Gehäuse der Waldstetter gab es durch den Böblinger Anton Lendl, dessen Kopfball jedoch am Gehäuse vorbeiflog (7. Minute). Fünf Minuten später war es wieder Lendl, der Andreas Kottmann im Tor der Waldstetter überlupfte, aber auch das Tor verfehlte. Wie schon gegen Bernhausen gehörte den Gästen die erste Viertelstunde.

Danach wogte das Spiel hin und her, Torchancen blieben zunächst Mangelware. Dann aber fasste sich Eric Taxis ein Herz und zog aus rund 30 Metern ab. Ein guter Versuch, den Böblingens Schlussmann Maurice Zivny soeben noch zur Ecke klärte (37.).

Nach einer Ecke kamen erstmals die Waldstetter zu einem Abschluss. Dominik Pfeifers Kopfball wurde abgeblockt, den Nachschuss von Niels Waldraff parierte Böblingens Schlussmann. Auf der anderen Seite flog ein Distanzschuss von Fabio Carneiro knapp am Waldstetter Gehäuse vorbei (18.). Kurz darauf probierte es Marcel Mädel, der diesmal starten durfte, doch wieder war Böblingens Schlussmann zur Stelle (23.).

Torlos ging es in die Pause, dieser Umstand blieb jedoch nicht lange so. Nach einer Ecke köpfte Lennart Hässler zur Gästeführung ins Tor (49.). Krätschmer reagierte in der Folge, wechselte dreifach: Can-Luca Groiß, Patrick Nagler und Jannik Kurfess kamen für David Vasic, Marcel Mädel und Jonas Kurz in die Partie (56.). Tatsächlich nur zwei Minuten später glichen die Waldstetter aus. Einen langen Ball von Joshua Szenk spitzelte Dominik Pfeifer an Zivny vorbei ins Gehäuse (58.).

Das schien die Gäste jedoch nicht sonderlich zu beeindrucken, sie spielten munter weiter nach vorne – und erzielten erneut die Führung: Cedric Hornung traf nach einer Flanke sehenswert per Flugkopfball (66.). Jetzt lag es wieder an den Gastgebern, die Zügel in die Hand zu nehmen. Zunächst flog der Versuch von Kurfess knapp am Gehäuse vorbei (68.), Pfeifers Versuch in der Folge schon deutlicher (73.).

Krätschmer wechselte am Ende sogar noch die beiden Offensivkräfte Semih Yücel und Melih Furkan Zenen ein, um den Ausgleich zu erzielen (78.). Jetzt drängten die Gastgeber die Böblinger tief in die eigene Hälfte. Yücel probierte es aus dem linken Halbfeld, doch Zivny parierte stark (80.). Nach einer Kurfess-Flanke bugsierte ein Böblinger den Ball fast ins eigene Gehäuse (86.). Nach der nächsten Flanke setzte Patrick Nagler zum Kopfball an, doch wieder Zivny klärte spektakulär (90.+2).

Das war letztlich die Parade des Spiels, denn sie sorgte letztlich dafür, dass es bei diesem Auswärtssieg des SVB bleiben sollte. Damit ist die starke Serie der Waldstetter gerissen, die in der kommenden Woche probieren werden, eine weitere zu starten. „Wir hatten in dieser Partie die Mehrzahl an Großchancen, der Ball aber sollte einfach nicht rein und so verlierst du dann dieses Spiel“, fasste Krätschmer zusammen.