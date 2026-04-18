TSGV Waldstetten stürmt an die Spitze, Befreiungsschlag für Geislingen

– Foto: Joachim Koschler

In der Landesliga, Staffel 2, sorgten die heutige Partien des 23. Spieltags für eine emotionale Wachablösung an der Tabellenspitze. Während ein neuer Tabellenführer die Ambitionen auf den Aufstieg untermauerte, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden, was zu einer spürbaren Verschiebung im Klassement führte.

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Ein triumphaler Nachmittag für den TSGV Waldstetten, der vor 121 Zuschauern keinen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen ließ. Gegen das Tabellenschlusslicht FV Sontheim/Brenz spielte sich der neue Spitzenreiter in einen Rausch. Der Torreigen begann bereits in der 10. Minute, als Joshua Szenk das 1:0 erzielte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 29. Minute durch einen von Dominik Pfeifer verwandelten Foulelfmeter auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Überlegenheit der Waldstetter an. In der 52. Minute unterlief Daniel Gentner ein unglückliches Eigentor zum 3:0, bevor Can-Luca Groiss in der 61. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Endstand markierte. ---

Im Eybacher Tal herrschte pure Erleichterung, als der SC Geislingen einen enorm wichtigen Heimsieg gegen den VfL Sindelfingen bejubeln durfte. In einer kampfbetonten und emotional aufgeladenen Partie war es Marcel Mädel, der in der 27. Minute das goldene Tor zum 1:0-Sieg erzielte. Die Geislinger verteidigten die Führung mit Herzblut, während die Gäste aus Sindelfingen früh im zweiten Durchgang einen herben Rückschlag hinnehmen mussten. In der 49. Minute sah Raphael Molitor auf Seiten des VfL die Gelb-Rote Karte, was die Angriffsbemühungen der Sindelfinger erheblich erschwerte. Geislingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In einer Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und defensiver Stabilität geprägt war, trennten sich der SV Waldhausen und der GSV Maichingen torlos. Trotz der ausbleibenden Treffer war die Intensität auf dem Platz für die Zuschauer spürbar. Besonders in der Schlussphase kochten die Emotionen hoch, als sich die Gastgeber dezimierten. In der 69. Minute wurde Leon Weber vom SV Waldhausen mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. In Unterzahl konzentrierte sich Waldhausen darauf, den Punkt zu sichern, was gegen die Maichinger letztlich gelang. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00 PUSH

Der TV Echterdingen holte beim Spitzenreiter TSV Köngen ein 2:2 und damit einen Punkt, der Kraft geben kann. Mit 26 Zählern steht Echterdingen auf Rang zwölf und damit weiter in einer Zone, in der jeder Ausrutscher gefährlich werden kann. Gegen den direkten Konkurrenten aus Plattenhardt hat das Spiel deshalb enorme Bedeutung. Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch darum, Abstand nach unten zu schaffen. Die TSVgg Plattenhardt verlor zuletzt 1:3 gegen die FV Spfr Neuhausen und verpasste es damit, die eigene Lage zu beruhigen. Mit 24 Punkten bleibt Plattenhardt Dreizehnter und somit bedrohlich nah an der Abstiegszone. Das Hinspiel gewann Plattenhardt gegen Echterdingen mit 3:1, damals sprach vieles klar für den Aufsteiger. Nun aber hat sich die Drucklage verändert: Diesmal steckt in diesem Duell deutlich mehr Angst als Leichtigkeit. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSV Köngen TSV Köngen 15:00 PUSH

Der TSV Ehningen hat beim 7:2 in Sontheim ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 39 Punkte verbessert. Rang vier ist Ausdruck einer Mannschaft, die im richtigen Moment Fahrt aufnimmt. Vor allem offensiv war das ein Signal. Nun kommt allerdings der Tabellenführer, und damit ein Gegner, an dem sich zeigen wird, wie belastbar die Ambitionen Ehningens im oberen Drittel wirklich sind. Der TSV Köngen führt die Tabelle mit 43 Punkten an, ließ beim 2:2 gegen TV Echterdingen zuletzt aber Punkte liegen. Der Vorsprung auf Waldstetten beträgt nur noch einen Zähler. Das Hinspiel gegen Ehningen verlor Köngen deutlich 0:4 und hat somit eine offene Rechnung. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser Begegnung: Spitzenreiter gegen Verfolger, Revanchegedanke gegen Aufbruch, Stabilität gegen Selbstvertrauen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Der TSV Bad Boll kommt mit Wucht aus dem 5:2 beim 1. FC Eislingen. Mit 39 Punkten steht die Mannschaft auf Rang fünf und hat die Spitzengruppe fest im Blick. Gerade in einer so engen Tabelle kann ein weiteres Erfolgserlebnis enorme Folgen haben. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller ist Bad Boll deshalb in der Rolle des Favoriten, aber auch in der Pflicht. Der MTV Stuttgart musste beim 2:3 gegen SV Waldhausen den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen und bleibt mit 17 Punkten Vorletzter. Die Lage ist ernst, denn die Konkurrenz im Keller punktet nicht regelmäßig, aber sie lebt. Das Hinspiel verlor der MTV gegen Bad Boll mit 1:4. Nun braucht Stuttgart dringend Widerstandskraft, um nicht noch tiefer in die Angstzone hineingezogen zu werden. ---

Die FV Spfr Neuhausen feierten beim 3:1 in Plattenhardt einen wichtigen Erfolg und verbesserten sich auf 29 Punkte. Damit hält die Mannschaft den Abstand zur Gefahrenzone, aber wirklich entspannt ist die Lage nicht. Das Heimspiel gegen Eislingen bietet nun die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Gleichzeitig ist klar: Ein Erfolg würde in dieser dichten Tabellenregion sofort spürbar Luft verschaffen. Der 1. FC Eislingen musste beim 2:5 gegen TSV Bad Boll einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen, steht mit 37 Punkten aber weiter auf Rang sieben. Das Team bewegt sich zwischen erweitertem Vorderfeld und verpasster Konstanz. Das Hinspiel gegen Neuhausen verlor Eislingen trotz zwischenzeitlicher Führungen mit 2:3. Auch deshalb wirkt dieses Spiel wie eine Prüfung der Nerven und eine Chance zur Wiedergutmachung. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn SV Böblingen SV Böblingen 15:30 PUSH

Der TSV Bernhausen hat sich mit dem 5:3 beim VfL Sindelfingen eindrucksvoll zurückgemeldet. 40 Punkte bedeuten Rang drei, nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Köngen. Bernhausen ist damit mittendrin im Aufstiegsrennen und kann sich keinen Nachlass erlauben. Gerade zu Hause liegt nun enorme Spannung auf diesem Spiel, denn jede verpasste Gelegenheit würde die Verfolgerrolle sofort schwerer machen. Der SV Böblingen verlor zuletzt 2:3 gegen TSGV Waldstetten und bleibt mit 29 Punkten im unteren Mittelfeld. Der Vorsprung auf die heikle Zone ist vorhanden, aber keineswegs beruhigend. Das Hinspiel gegen Bernhausen ging 1:3 verloren, obwohl Böblingen früh geführt hatte. Genau daraus speist sich nun die Hoffnung: lange standhalten, das Spiel offen halten und vielleicht den Favoriten unter maximalen Druck setzen.