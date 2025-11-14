TSGV Waldstetten möchte seine Serie weiter ausbauen

Das Fußballjahr ist auf die Zielgerade eingebogen. Für den Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten stehen noch drei Partien auf dem Programm, gestartet werden diese am morgigen Samstag (14.30 Uhr) beim VfL Sindelfingen.

Natürlich möchten die Waldstetter ihren Lauf, aus den vergangenen vier Partien holte die Mannschaft von Patrick Krätschmer satte zehn Punkte, fortsetzen. Das wird schwierig genug, denn die Sindelfinger stehen mit 22 Punkten auf dem siebten Rang und haben nach wie vor Kontakt zur umfangreichen Spitzengruppe, in der sich der TSGV auf dem dritten Rang wiederfindet.

Der VfL hat bereits mit einigen starken Ergebnissen aufhorchen lassen, trennte sich unter anderem vom SV Waldhausen mit 2:2 oder besiegte den TSV Bernhausen, die beide im vorderen Drittel mit dabei sind. Bereits 24 Treffer hat die Mannschaft zwar schon kassiert, darunter fällt allerdings auch das 0:6 gegen den MTV Stuttgart, was beim Anblick auf die gesamten Duelle vermutlich als Ausrutscher gewertet werden dürfte.

Die Devise bei den Löwen indes ist klar: Man möchte so gierig bleiben, wie bisher und damit so viele Punkte ergattern wie möglich. Das 2:2 des Tabellenführers Köngen gegen Plattenhardt hat die Spitzengruppen wieder etwas zusammenrücken lassen – vor dem spannenden Duell zwischen dem Dritten Eislingen und den Köngenern. An Spannung mangelt es dieser Liga sicher nicht in dieser Saison.