TSGV Waldstetten: "Letztlich aber haben wir zu Null gespielt"

In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten beim MTV Stuttgart angetreten. Dank einer vor allem sehr starken ersten Halbzeit haben sich die Gäste mit 3:0 (3:0) durchsetzen können.

"Wir haben eine wirklich sehr konzentrierte und fokussierte erste Halbzeit gezeigt. Nach dem ersten Treffer haben die Jungs eine unglaubliche Gier entwickelt und einfach nicht mehr nachgelassen", war Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

So musste ein Standard herhalten für den TSGV. Tim Schraml wurde 18 Meter vor dem Gehäuse gelegt. David Vasic legte sich den Ball zurecht, am linken Strafraumeck, und zirkelte das Leder wunderbar in die linke Ecke (31.). Auf rutschigem Geläuf hielten die Waldstetter stark dagegen, vergaßen dabei aber nicht, allmählich auch spielerisch zu glänzen.

In den ersten Minuten waren die Gastgeber durchaus die Mannschaft, die aktiver war, vor allem die Mannschaft, die zu Abschlüssen kam. Krätschmer hatte sein Team im Vorfeld gewarnt, dass der MTV nach dem 0:8 in Ehningen in der Vorwoche versuchen würde, Wiedergutmachung zu betreiben - so war es auch in einigenPhasen im Spiel zu beobachten. Bei den beiden Abschlüssen (15., 20.) war TSGV-Schlussmann Max Helmli allerdings zur Stelle.

Und so fiel schließlich auch das 2:0 für die Gäste. Joshua Szenk spielte einen ganz starken Ball in die Gasse, wo Niels Waldraff wartete und trocken zum 2:0 abschloss (41.). Die Stuttgarter gaben sich jedoch noch nicht geschlagen, suchten ihr Heil immer wieder in der Offensive. So kam Daniel Mägerle zum Abschluss in guter Position, verzog aber um rund einen Meter (44.).

Doch es wurde noch besser für die Gäste. Nach einer ganz starken Abwehraktion von Marc Heinzmann, der den Ball gleich zweimal nach vorne behauptete, rollte der nächste Angriff. Über Luca Vodopija landete der Ball bei Vasic, der durchsteckte zu Can Luca Groiß. Vorbei am Torwart klärte ein Abwehrspieler noch auf der Linie, doch Waldraff blieb im Spiel und staubte zum 3:0 ab (45. +1).

Mit dieser beruhigenden Führung im Rücken starteten die Waldstetter in die zweite Halbzeit. Doch schwungvoller begannen die Gastgeber, bei denen es aber dauerte, ehe die erste Chance entstand. Nach einer Flanke von der rechten Seite köpfte Raphael Hahn knapp daneben (65.). Zehn Minuten später parierte Helmli stark gegen Mertan Öcucak, nachdem sich dieser zuvor gegen gleich mehrere Waldstetter durchsetzen konnte (75.).

In der 90. Minute verzog noch einmal Öcucak vom Sechzehner, danach war dieser 3:0-Erfolg für Waldstetten eingefahren, der den TSGV auf den dritten Platz klettern lässt. "In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr griffig genug, sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen. Letztlich aber haben wir zu Null gespielt und nehmen diesen Erfolg gerne mit", resümierte Krätschmer.