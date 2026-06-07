TSGV Waldstetten landet auf Tabellenplatz vier

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Zwar stand an diesem Wochenende die U23 im Fokus, die sich die Meisterschaft in der Kreisliga B gesichert hat, doch wollten sich natürlich auch die Landesligakicker mit einem Sieg aus der Runde verabschieden, mit dem sie eine starke Saison auf dem dritten Platz gekrönt hätten. Am Ende aber unterlag die Mannschaft von Patrick Krätschmer beim SC Geislingen mit 1:2 und landet nach einer sehr spannenden Saison am Ende auf dem vierten Rang.

Der Großteil der Mannschaft kam nach der Partie noch ins Löwenforum des TSGV und feierte die Meisterschaft der eigenen U23, aber auch eine sehr gute eigene Saison. Trotz erheblicher Personalsorgen, teilweise musste Krätschmer U23-Spieler in der Startelf einsetzen, kann man auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in der man lange um die Meisterschaft mitgespielt hatte. Letztlich setzte sich Ehingen als Meister durch, Köngen lief auf dem zweiten Platz ein, den die Waldstetter theoretisch ebenfalls noch hätten erreichen können.

Daran aber glaubte beim TSGV niemand, der mit drei Ersatzspielern nach Geislingen anreisen musste und Fußballrentner Beytullah Cinar in der Startelf aufgeboten hatte. Auf Spieler der U23 hat Kätschmer aus nachvollziehbaren Gründen an diesem Wochenende verzichtet, die waren natürlich alle zum TV Lindach gefahren. Dort fand das letzte Spiel der U23 statt. Wie knapp diese Runde war, zeigt auch das letzte Tabellenbild: Ehingen und Köngen liefen punktgleich ein (58) und bis zum siebten Platz sind es gerade einmal sechs Punkte gewesen.

Für Krätschmer und seinen Co-Trainer Sven Reinders war es die letzte Partie für den TSGV. In der kommenden Runde leitet Tim Schraml die Geschicke als Spielertrainer. Krätschmer und Reinders können auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken. Im ersten Jahr haben sie einen großen Umbruch bravouröse gemeistert, im zweiten dann lange Wochen und Monate um die Meisterschaft mitgespielt. Lobende Worte gab es hierfür bereits von Abteilungsleiter Markus Diezi. Vor allem aber haben sie einen Spielstil entwickelt, auf den Schraml in der kommenden Runde aufbauen kann und wird.

Tatsächlich sah es während der letzten Partie kurz so aus, als würde der TSGV doch noch einmal auf den zweiten Platz springen können. Selbst führte man durch einen Treffer von Dominik Pfeifer, Köngen lag zurück. Bekanntlich aber drehten die Geislinger die Partie noch: nach einem zwischenzeitlichen Eigentor von Jannik Kurfess erzielte Pascal Volk in der 87. Minute das 2:1 für den SCG. Erfolgreichster Torschütze bei den Waldstettern wurde dank eines Schlussspurts Can-Luca Groiß mit 14 Treffern, gemeinsam mit dem zu Normannia Gmünd wechselnden Dominik Pfeifer, der sich ebenfalls 14 Mal in die Torschützenliste eintrug. Ebenfalls bemerkenswert: Mit 42 Gegentreffern stellt der TSGV am Ende die beste Defensive der Liga, einen Treffer besser als Meister Ehningen.