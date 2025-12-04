TSGV Waldstetten: "Ich hätte das gar nicht gewusst"

In der Fußball-Landesliga geht an diesem Wochenende das Fußballjahr beim TSGV Waldstetten zu Ende. Und trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Waldhausen hat der TSGV noch die Möglichkeit, Herbstmeister zu werden – nachträglich sozusagen. Wenn am Samstag (14 Uhr) der SC Geislingen zu Gast ist, dann handelt es sich nämlich formell um das letzte Hinrundenspiel der Saison. Der erste Versuch musste wegen des eingefrorenen Bodens in Waldstetten abgesagt werden.

Also muss man die Uhr zurückdrehen, dem TSV Köngen im Kopf drei Punkte abziehen, da der jüngste Sieg schon zur Rückrunde zählte. Das sind jedoch nur Spielereien. „Ich hätte das gar nicht gewusst, wenn das nicht an mich herangetragen worden wäre“, winkt auch Krätschmer lachend ab. Das 0:1 gegen den SV Waldhausen lässt ihn nicht in schlechte Laune fallen.

„Wenn uns das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach so vielen Spielen so weit da oben stehen, dann hätte das doch jeder bei uns unterschrieben“, sagt Waldstettens Trainer. Es sei eine tolle Hinrunde gewesen, in der die Jungs überwiegend starke Leistungen abgerufen haben. „Da können wir alle, und auch der Verein insgesamt, stolz darauf sein. Die Jungs haben in diesem Jahr definitiv mehr gut als schlecht gemacht“, zieht Krätschmer bereits jetzt ein positives Fazit.

Jetzt kann man an diesem Samstag fast schon Historisches schaffen: Die erste Herbstmeisterschaft seit dem Jahr 2018 ist möglich. Das ist das Ziel, wenngleich Krätschmer die Geislinger trotz ihres Tabellenstands stark einschätzt. Da möchte sich bei den Löwen niemand täuschen lassen. „Man muss doch nur einmal die Mannschaft von Geislingen durchgehen und sich die Spieler anschauen, dann weiß man sofort Bescheid. Da kommt eine richtig gute Mannschaft auf uns zu“, sagt Krätschmer deutlich. Und er ist sich sicher, dass Geislingen am Ende der Saison in der Tabelle deutlich geklettert sein wird.