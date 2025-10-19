– Foto: Thomas Nast

TSGV Waldstetten: "Fußballerisch haben wir ein starkes Spiel gemacht" Einen 2:0-Erfolg landet der TSGV Waldstetten heute bei der TSVgg Plattenhardt.

In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten heute bei der TSVgg Plattenhardt angetreten. Dort setzte sich der TSGV mit 2:0 (1:0) durch. "Fußballerisch haben wir ein starkes Spiel gemacht auf einem sehr alten Kunstrasen", sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer nach diesem Duell zufrieden.

Heute, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSGV Waldstetten Waldstetten 0 2 Abpfiff Die Partie wäre fast perfekt gestartet für den TSGV. Nach einem Steilpass war David Vasic durch, traf jedoch nur den Außenpfosten (3. Minute). Die Gastgeber spielten ebenfalls nach vorne, wollten die Waldstetter überrumpeln auf ihrem doch nicht alltäglichen Geläuf. In der neunten Minute dann flog ein Ball von der linken Seite in die Mitte. Am zweiten Pfosten war Tom Eichhorn frei, verzog aber deutlich.

Auf dem Plattenhardter Kunstrasen ging es hin und her, es war ein flottes Spiel, in dem der TSGV dann aber sein spielerisches Potenzial aufblitzen lassen konnte. Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball bei Dominik Pfeifer, der den Ball vvon rechts nach innen brachte. Hier war Can-Luca Groiß schneller als sein Gegenspieler und spitzelte den Ball zum 1:0 für die Gäste ins Netz (16.). In der Folge gab es wenige Aktionen in den Strafräumen, viele Duelle spielten sich im Mittelfeld ab, gepaart mit so mancher Nickeligkeit. Dann bekamen die Gastgeber am linken Strafraumeck einen Freistoß zugesprochen, den Max Helmli aber parieren konnte (37.). David Vasic schnappte sich dann den Ball, dribbelte an zwei Plattenhardtern vorbei und zog aus etwa 20 Metern ab. Luca Flurer im Tor machte sich ganz lang und fischte den Ball sensationell aus dem Winkel (44.).