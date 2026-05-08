TSGV Waldstetten: "Es ist der Wahnsinn" Der TSGV Waldstetten reist zum Landesliga-Knaller beim 1. FC Eislingen von tsgv · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten erneut eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Zu Gast ist die Mannschaft von Patrick Krätschmer bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Fünften, dem 1. FC Eislingen, der gerade einmal drei Punkte weniger auf dem Konto hat als der Zweite aus dem Stadion „Auf der Höhe“.

Dass diese ersten sieben Mannschaften, die nach wie vor lediglich fünf Punkte auseinander liegen, nicht ohne Punktverluste bis zum letzten Spieltag bleiben können, liegt fast in der Natur der Sache. Der TSGV musste dies bereits am vergangenen Wochenende selbst erfahren, als man es trotz drückender Überlegenheit nicht schaffte, gegen die TSVgg Plattenhardt, die sich im Abstiegskampf befindet, einen Treffer zu erzielen. Dazu werden sich diese sieben Teams noch Punkte gegenseitig wegschnappen – wie an diesem Samstag. Krätschmer machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf, schließlich habe sie alles versucht und in zwei, drei Situationen schlichtweg etwas Pech gehabt. „Unsere Rückrunde ist geprägt von Verletzungen und damit auch entsprechenden Umstellungen und es ist der Wahnsinn, was die Mannschaft Woche für Woche leistet, wie sie Dinge kompensiert – und dann stehen wir noch recht weit oben in der Tabelle. Ich habe einen riesigen Respekt vor meinem Team“, lobt Krätschmer sein Team, das auch in Eislingen abermals nicht vollzählig antreten kann.