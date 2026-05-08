TSGV Waldstetten: "Es ist der Wahnsinn"

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten erneut eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Zu Gast ist die Mannschaft von Patrick Krätschmer bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Fünften, dem 1. FC Eislingen, der gerade einmal drei Punkte weniger auf dem Konto hat als der Zweite aus dem Stadion „Auf der Höhe“.
Dass diese ersten sieben Mannschaften, die nach wie vor lediglich fünf Punkte auseinander liegen, nicht ohne Punktverluste bis zum letzten Spieltag bleiben können, liegt fast in der Natur der Sache. Der TSGV musste dies bereits am vergangenen Wochenende selbst erfahren, als man es trotz drückender Überlegenheit nicht schaffte, gegen die TSVgg Plattenhardt, die sich im Abstiegskampf befindet, einen Treffer zu erzielen. Dazu werden sich diese sieben Teams noch Punkte gegenseitig wegschnappen – wie an diesem Samstag. Krätschmer machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf, schließlich habe sie alles versucht und in zwei, drei Situationen schlichtweg etwas Pech gehabt.
„Unsere Rückrunde ist geprägt von Verletzungen und damit auch entsprechenden Umstellungen und es ist der Wahnsinn, was die Mannschaft Woche für Woche leistet, wie sie Dinge kompensiert – und dann stehen wir noch recht weit oben in der Tabelle. Ich habe einen riesigen Respekt vor meinem Team“, lobt Krätschmer sein Team, das auch in Eislingen abermals nicht vollzählig antreten kann.
Nach wie vor fehlen werden Melih Furkan Zenen, Marc Heinzmann und David Vasic. Luka Vodopija hatte sich gegen Plattenhardt verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Ein Einsatz in Eislingen könnte also noch zu früh kommen. Max Dudium hat sich eine Prellung am Fuß zugezogen, deswegen konnte er bereits gegen Plattenhardt nicht spielen. Angeschlagen sind Dominik Pfeifer, Niels Waldraff und Can-Luca Groiß, inwieweit die drei Akteure eingesetzt werden können, wird sich kurzfristig entscheiden. Derweil macht sich Julius Bäumel auf, wieder zur Mannschaft zurückzukehren, Teile des Mannschaftstrainings konnte er bereits wieder absolvieren, ein Einsatz in Eislingen käme aber auch bei ihm vermutlich zu früh.
Deutlich weniger Pech als am vergangenen Wochenende sollten die Waldstetter an diesem Samstag haben, wenn es nach Eislingen geht. Mit 62 Treffern bietet der kommende Gegner den zweitbesten Sturm der Liga auf, 43 Gegentreffer sind jedoch der schlechteste Wert im Rahmen dieser Top-Sieben. Die Eislinger absolvieren damit ihr zweites Topspiel nacheinander, unterlagen am vergangenen Wochenende Tabellenführer Ehningen mit 0:2. Das Torverhältnis lässt es vermuten, spektakuläre Resultate, das kann der FCE: 4:2 gegen Echterdingen, 2:5 gegen Bad Boll oder ein 4:4 gegen Waldhausen sind nur drei Beispiele aus den vergangenen vier Wochen.
„Ich gehe davon aus, dass es wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden wird, wie bereits im Hinspiel. Großes Kompliment an den Gegner, der als Aufsteiger solch eine starke Saison spielt“, blickt Krätschmer voraus, um noch einmal weiter vorauszublicken: Am kommenden Mittwoch tritt der TSGV zum Nachholspiel beim TSV Köngen an. Die heiße Phase der Saison hat längst begonnen, nicht nur für den TSGV.