TSGV Waldstetten: "Die Jungs wissen, wie wichtig dieses Spiel ist"

– Foto: Thomas Nast

Bei den Waldstettern herrscht noch ein wenig die Urlaubszeit vor, die einen gehen, andere kommen wieder. So ist Eric Taxis wieder da, Pascal Werba dagegen verreist. Marc Heinzmann und Luka Vodopija fehlen weiterhin angeschlagen. Schraml warf noch einmal einen Blick zurück auf die Auftaktpartie, räumte ein, dass es ein glücklicher Erfolg war, hatte dafür aber auch eine plausible Erklärung: „Das war ganz klar dem Pokal geschuldet, das war eine unheimlich intensive Partie gegen Essingen. Dadurch kamen wir nicht ins Gegenpressing und nur deswegen konnten die Geislinger kontern und sich Chancen erspielen.“ Das habe seine Mannschaft während der Vorbereitung in der Form noch nicht zugelassen.

Er geht stark davon aus, dass das an diesem Wochenende in Bad Boll wieder anders aussehen wird. „Wir haben die Möglichkeit, mit zwei Siegen in die Saison zu starten und am darauffolgenden Wochenende haben wir spielfrei. Die Jungs wissen, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt Schraml, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Mannschaft rücken wird. Natürlich wolle man dieses Duell unbedingt gewinnen, „wir wissen aber auch, dass Bad Boll seine Stärken hat“, so Schraml. Für den Gegner ist es das erste Heimspiel, das erste Saisonspiel überhaupt, Schraml rechnet mit vielen Zuschauern. Am ersten Spieltag hatte der TSV spielfrei und konnte sich dadurch schon einmal ein Bild von den Waldstettern machen.