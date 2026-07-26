TSGV Waldstetten: "Die Defensive stand bombig"

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Schraml sagte im Vorfeld, dass es ein Fingerzeig für die Meisterschaft sein könnte, wer letztlich im Pokal in der Startelf steht, sagte aber auch, dass noch genügend Zeit sei, sich in den Fokus des Spielertrainers zu spielen. So begannen im ersten Pflichtspiel mit Matthias Leyer im Tor, Pascal Werba, Luca Benz und Yannick Semet gleich vier Neuzugänge. In der zweiten Hälfte dann kamen mit Nick Hafenrichter, Erin Zejnulahi, Attakan Güllük sowie Max Beyerle vier weitere in die Mannschaft. Zejnulahi half bereits in der vergangenen Saison aus, ebenfalls Max Beyerle aus der eigenen U23, der jetzt aber zum Landesligakader zählt.

„Es war in Summe ein verdienter Sieg für uns. Vor allem spielerisch haben wir stark bekommen in den ersten 20 Minuten“, resümierte Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV. In dieser Phase erzielten die Waldstetter schließlich auch das 1:0 durch Tim Schraml. Die Führung resultierte aus einem Pressing von Can-Luca Groiß, der den Torwart zu einem Fehlpass zwang, von dem Schraml schließlich profitierte. Danach war es spielerisch nicht mehr ganz so stark von den Waldstettern, jedoch gerieten sie dadurch selbst nicht unter Druck. Was Hartmann sehr imponierte: „Die Defensive stand bombig. Wir haben höchstens Distanzversuche zugelassen.“

Kurz nach der Pause hatten die Waldstetter jedoch Glück. Die Eislinger kombinierten sich stark durch, legten den Ball in den Rückraum, doch Hayder Öztürk zielte etwas zu ungenau (50.). Bei besserer Ausspielung der Konterchancen hätten die Waldstetter, die Mitte der zweiten Hälfte wieder stärker wurden, vielleicht noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können, so aber sollte schließlich der Treffer von Neuzugang Nick Hafenrichter reichen, der in Torjägermanier zur Stelle war. In der zweiten Runde geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) weiter gegen den SV Fellbach.