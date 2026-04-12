TSGV Waldstetten: "Der Junge hat ein Spiel vom Feinsten abgeliefert"

– Foto: Thomas Nast

Die Personalsorgen beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten sind fast schon ein alter Hut. Diesmal hat man aus der Not heraus eine Tugend gemacht. Lennart Schoell, Offensivkraft der U23 des TSGV, hat in der Fünferkette agiert – und überzeugt. „Der Junge hat ein Spiel vom Feinsten abgeliefert“, zeigte sich Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter der Waldstetter, regelrecht begeistert von Schoell. i-Tüpfelchen war letztlich natürlich der 3:2-Erfolg bei der SV Böblingen, der den TSGV bis auf einen Punkt an Spitzenreiter TSV Köngen heranrücken lässt.

Torlos ging es in die zweite Hälfte. Nach einem Freistoß aus rund 25 Metern, der Ball setzte noch ungut auf, konnte Schlussmann Max Helmli das Leder nur noch aus dem Netz holen (52.). Nur kurz darauf dann wäre die Partie vermutlich zugunsten der SVB entschieden gewesen. Nach einem technischen Fehler von Mario Rosenfelder liefen gleich zwei Gastgeber aufs Tor zu.

In den ersten Minuten war Schoell verständlicherweise die Nervosität noch anzumerken. Einerseits bekleidete er für ihn eine untypische Rolle, andererseits hat er kurzerhand drei Ligen übersprungen. Insgesamt hatten die Gäste in der ersten Halbzeit einige Probleme. Die beste Chance für den TSGV hatte Niels Waldraff, der nach feiner Hackenablage von Can-Luca Groiß aus 20 Metern abzog, aber am Böblinger Schlussmann scheiterte.

Nach dem Querpass vor Helmli aber hatten die Böblinger nicht mit Schoell gerechnet, der nach hinten gesprintet war und diesen sicheren Einschlag noch verhinderte (55.). Das war zugleich ein Signal für die Mannschaft von Patrick Krätschmer. Zunächst blieb es ein relativ zerfahrenes Spiel, dann aber trumpfte der TSGV auf: Nach einer Flanke von Jannik Kurfess hat die SVB zunächst geklärt, jedoch nur zu Patrick Nagler, der den Ball aus rund 20 Metern unhaltbar zum 1:1 in den Winkel knallte (75.). Nur kurz darauf drehte Waldstetten das Spiel komplett. Kapitän Tim Schraml verlagerte die Seite, fand Nagler, der den Ball direkt quer zu Dominik Pfeifer legte, der in die linke Ecke einschieben konnte (79.).

Dann kam es in der Schlussphase noch zum sensationellen Comeback von Max Dudium, der für Nagler in die Partie kam. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung hatte er bereits Pfeifer bedient, der aber scheiterte (84.). Dann aber eroberten die Gäste noch einmal den Ball und Groiß steckte das Leder clever durch zu Dudium, der allein vor dem Tor auftauchte und eiskalt auf 3:1 stellte (88.). Dieser Jubel war lauter als üblich, lange schon fehlte der junge Flügelflitzer verletzungsbedingt.

Zwar kassierte man noch von Dennis Traub das 2:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit, am Auswärtserfolg aber änderte dies nichts mehr. Damit hat der TSGV jetzt zudem sein Böblingen-Trauma überwunden, gegen diesen Gegner sah man nie gut aus. „Das war eine brutal starke Mannschaftsleistung, die Jungs haben sich unglaublich reingeschmissen in diese Partie“, lobte Hartmann das gesamte Team, das wirklich mit dem letzten Aufgebot angetreten war.

Zwischendurch war Waldstetten für einige Minuten an der Tabellenspitze, aber Spitzenreiter TSV Köngen glich noch zum 2:2 gegen den TV Echterdingen aus. Punkte gut gemacht auf den Primus aber hat man dennoch – und wenn man glaubt, dass es nicht enger geht in dieser Liga, dann wird man Woche für Woche Lügen gestraft.