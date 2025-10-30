– Foto: Thomas Nast

TSGV Waldstetten: "Das wird bis zum Schluss ein heißer Kampf bleiben" In der Landesliga tritt der TSGV Waldstetten beim Tabellenvorletzten MTV Stuttgart an. Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 2 Waldstetten MTV Stgt

Die Fußball-Landesliga ist in diesem Jahr spannend wie nie. Der TSGV Waldstetten teilte sich in der vergangenen Woche erstmals in dieser Saison die Punkte, gegen das punktgleiche Eislingen sprang am Ende ein gerechtes 1:1 heraus. Beide Teams aber bleiben mit diesem Remis in der Spitzengruppe, Waldstetten konnte dadurch sogar einen Platz, auf den vierten Rang, klettern.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TSGV Waldstetten Waldstetten 14:30 PUSH



An diesem Sonntag (14.30 Uhr) muss die Mannschaft von Patrick Krätschmer beim MTV Stuttgart antreten, eine äußerst undankbare Aufgabe. Die Stuttgarter befinden sich aktuell auf dem vorletzten Platz und mussten am vergangenen Wochenende ein 0:8 gegen Ehningen über sich ergehen lassen.

„Als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich nur, dass das nicht gut für uns ist. Der MTV wird auf Wiedergutmachung aus sein, alles raushauen wollen – und da müssen wir natürlich dagegenhalten“, sagt Krätschmer. Somit ist seine Mannschaft gewarnt und wird den Vorletzten, den man seit Jahren kennt, keinesfalls unterschätzen. Nach wie vor hat Krätschmer eine hohe Meinung vom kommenden Gegner, der sich in den vergangenen Jahren nicht in diesen Tabellenregionen befunden hat. Dazu kommt die eigene personelle Situation, die erstmals in dieser Saison etwas angeknackst ist. Selim Yücel ist nach wie vor krank, Dominik Pfeifer plagt eine Angina, Melih Zenen hat sich immer noch nicht von seiner Schambeinentzündung erholt und Patrick Nagler wird berufsbedingt fehlen. Dazu ist Julius Bäumel nach wochenlanger Pause gegen Eislingen wieder eingewechselt worden, musste aber nach fünf Minuten wieder vom Feld – ein schwerer Rückschlag für Mannschaft und vor allem Spieler. Dabei hatte man extra noch zwei Wochen länger mit einem Einsatz gewartet.