TSGV Waldstetten: "Das war ein Tor des Monats"

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten an diesem Wochenende den GSV Maichingen empfangen. Gemessen an den bisherigen Ergebnissen, waren die Gäste eine Art Wundertüte. Doch die Waldstetter schafften es, dass dieses Spiel keine böse Überraschung für sie werden würde: Mit 3:1 (2:1) hat sich die Mannschaft von Patrick Krätschmer souverän und ohne größere Probleme durchgesetzt und bleibt damit im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen.

„Der Gegner stand sehr tief und hat meist gelauert auf irgendwelche Situationen. Wobei ich sagen muss, dass wir einen klaren Plan hatten und natürlich die deutlich aktivere Mannschaft waren“, sagte Krätschmer nach diesen 90 Minuten.

Der TSGV machte von Beginn an Druck. Bereits in der ersten Minute bediente Tim Schraml Niels Waldraff, der aber knapp verzog. Die Waldstetter aber sollten sich für ihren couragierten Start bereits kurz darauf belohnen. Joshua Szenk spitzelte den Ball zu Dominik Pfeifer, der den Ball humorlos in die Maichinger Maschen beförderte (14.). Kurz darauf hätten die Waldstetter fast nachgelegt. David Vasic spielte den Ball nach schönem Solo zu Waldraff, der wieder querlegte, doch in der Mitte verpasste Dribbler Vasic ganz knapp (16.).

Waldstetten war aus der vergangenen Saison vor Maichingen gewarnt, gleich zweimal verlor man gegen den GSV, wenn man auch in beiden Partien nicht die schlechtere Mannschaft gewesen ist. Doch, dieses Kapitel haben die Waldstetter abgeschlossen, diesmal lief es anders gegen diesen unbequemen Gast.

Von den Gästen war in der Offensive bislang noch nichts zu sehen, dennoch stand es kurz darauf 1:1. Endrit Syla bekam den Ball am linken Strafraumeck, schaute kurz auf und zirkelte das Leder unhaltbar in den rechten Winkel (25.). Es war ein Ausgleich aus dem Nichts. Doch der TSGV, der gut im Spiel war, ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter munter nach vorne. Vasic legte den Ball am Strafraumeck ab zu Tim Schraml, der den Ball nicht minder schön wie zuvor Syla in die Maschen beförderte. Genau im Winkel landete das Leder. Von der Latte klatschte der Ball hinter die Torlinie zum 2:1 für Waldstetten (33.). „Das war ein Tor des Monats“, war Krätschmer nach der Partie begeistert vom Treffer seines Kapitäns.

In der zweiten Halbzeit machte Waldstetten gleich da weiter, wo es in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Can-Luca Groiß verzog nach einem Angriff nur knapp (48.). Von den Gästen sah man weiterhin sehr wenig in der Offensive, dafür aber vom TSGV. Nach einer Ecke landete der Ball wieder bei Szenk auf der rechten Außenbahn. Nachdem ihm ganz viel Zeit gelassen wurde bei der Flanke, fand er Schraml, der den Ball per Kopf quer zu Jonas Kurz beförderte, der das 3:1 aus etwa vier Metern erzielen konnte (61.). Kurz darauf brachte Waldraff den Ball aus großer Distanz in die Mitte. Der Ball wurde aber immer länger und nicht wenige dachten, dass er sich hinten ins Eck senkte, doch er flog noch knapp am Gehäuse vorbei (65.).

In der Folge verflachte das Spiel etwas, die Maichinger gaben sich aber längst noch nicht geschlagen, wenngleich es etwas dauerte, ehe sie noch einmal zu einer Gelegenheit kamen. Nach einer Flanke von der linken Seite bugsierte Filippo Intemperante den Ball ganz knapp am Gehäuse vorbei (83.). Marcel Mädel hätte nach guter Vorarbeit von Patrick Nagler noch das 4:1 erzielen können, vergab diese Möglichkeit jedoch (90.+2), was aber nichts mehr am Gesamteindruck ändern sollte.

„Alles andere als ein Heimsieg für uns nach dieser Leistung wäre ein Unding gewesen, so ehrlich muss man sein. Mir hat auch wieder das Zusammenspiel mit dem Publikum gefallen, das gefällt auch den Jungs immer sehr“, war Krätschmer natürlich abermals völlig zufrieden. 28 Punkte nach 13 Partien sind eine ordentliche Ausbeute für die Waldstetter, vor allem sind es acht Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison. Damit bleibt der TSGV oben dran.