TSGV Waldstetten: "Das tut weh heute, wir sind selbst schuld"

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In der Fußball-Landesliga ist es im Stadion "Auf der Höhe" zum Topspiel des Spieltages gekommen. Der Tabellenzweite, der TSV Ehningen, ist zu Gast gewesen beim punktgleichen TSGV Waldstetten, der auf dem dritten Platz rangiert. Am Ende trennten sich die beiden Teams 1:1 (0:0).

Eine lange Abtastphase hat es nicht gegeben, vor allem die Gäste suchten ihr Heil in der Offensive. Nach einer Ecke rauschte ein Gästeakteur haarscharf am Ball vorbei (5. Minute). Kurz darauf bediente Marcel Berberoglu mit einem langen Ball Dean Alejandro Boughanmi, der das Leder volley nahm, aber an Nick Schairer scheiterte (12.). Erneut nach einer Ecke klärte Tim Schraml in höchster Not (18.). Kurz darauf spielte Ehningen wieder schnell nach vorne. Gabriel Körtge Corral war durch, wurde vom schnellen Julius Bäumel aber noch entscheidend gestört, sodass der Ball die Latte touchierte (22.).

"In der ersten Halbzeit hatten bei Mannschaften die Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen und in der zweiten Halbzeit hätten wir einfach mehr Tore schießen müssen, haben aber die falschen Entscheidungen getroffen. Das tut weh heute, wir sind selbst schuld", resümierte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer etwas enttäuscht.

Die erste Gelegenheit der Waldstetter folgte kurz darauf. Schön durchgespielt verzog letztlich Can-Luca Groiß aus kurzer Distanz in Rücklage (24.). Zehn Minuten später musste Julius Bäumel verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Silas Podilczak in die Partie (34.). Aktuell haben die Waldstetter das Verletzungspech für sich gepachtet. Kurz darauf scheiterte Max Geausam mit einem Freistoß aus rund 20 Metern an Schairer (39.). Kurz vor dem Pausentee kamen aber auch die Waldstetter noch einmal gefährlich nach vorne. Nach einem langen Ball von Dominik Pfeifer probierte es Niels Waldraff, verzog dabei nur knapp (42.).

In die zweite Halbzeit kamen die Waldstetter deutlich besser. Can-Luca Groiß war frei durch, scheiterte aber am glänzend reagierenden Mustafa Görkem (50.). Nur eine Minute später klappte es besser. Eine abgefälschte Flanke von Silas Podilczak landete am kurzen Pfosten und Melih Furkan Zenen schaffte es irgendwie, den Ball per Hinterkopf ins lange Eck zu bugsieren. Dann wäre es fast zum Doppelpack gekommen. Dominik Pfeifer eroberte den Ball stark vom letzten Verteidiger und bediente Zenen, der den Ball jedoch freistehend verstolperte (54.).

Die Partie lebte von ihrer Spannung, beide Teams kämpften verbissen. Dominik Pfeifer legte sich dann den Ball zu einem Freistoß zurecht. Haarscharf strich das Leder am Tor vorbei (72.). Kurz darauf gab es erneut Freistoß für die Waldstetter. Diesmal probierte es Eric Taxis mit links, scheiterte aber an Görkem und dem Pfosten (76.). Görkem durfte sich kurz darauf noch einmal beweisen. Patrick Nagler nahm den Ball stark aus der Drehung, doch Görkem lenkte diesen sensationell über die Latte (80.).

In den letzten Minuten der Partie machten die Gäste Druck, dem die Waldstetter jedoch lange standhielten, bis zur 90. Minute. Da war Corral durch und vorbei an Schairer. Schraml foulte, es gab folgerichtig Strafstoß (90.). Auf die Doppelbestrafung verzichtete der Unparteiische, Waldstettens Kapitän sah Gelb. Ehningens Kapitän, Berberoglu, traf souverän zum Ausgleich (90.). Mehr passierte nicht in diesem Topspiel.