– Foto: Thomas Nast

TSGV Waldstetten: "Das treibt die Jungs an" Zum Abschluss der Hinrunde in der Landesliga empfängt der TSGV Waldstetten den SC Geislingen.

In der Fußball-Landesliga geht an diesem Wochenende die Hinrunde zu Ende. Und ohne vorgreifen zu wollen, kann man schon jetzt sagen, dass man im Stadion „Auf der Höhe“ schon lange keine so erfolgreiche mehr verfolgen konnte – unabhängig davon, wie das Heimspiel des TSGV Waldstetten gegen den SC Geislingen an diesem Samstag (14.30 Uhr) verlaufen wird.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten SC Geislingen SC Geisling. 14:30 PUSH Der dritte Tabellenplatz, mit 31 eingefahrenen Punkten, ist der aktuelle Stand nach 14 Spieltagen. Es ist eine sehr spannende Runde in diesem Jahr, vor allem, weil die Spitze der Liga so unglaublich breit ist. Man traut es sich kaum auszusprechen, aber es hat sich nun ein Quartett abgesetzt, das neben Waldstetten noch Köngen (32), Eislingen (31) und Bernhausen (30) umfasst – aber es war schon häufiger in dieser Saison so, dass sich die Platzierungen binnen weniger Spiele wieder anders darstellten, da gilt es also abzuwarten.

Das Quartett aber ändert sich zunächst nicht, der Vorsprung auf den Fünften (Ehningen) umfasst fünf Punkte. „Es war eine wirklich tolle Hinrunde, mit tollen Jungs, die tolle Leistungen abgerufen haben. So kommt dann am Ende solch ein Tabellenplatz zustande. Da können wir alle, und auch der Verein, stolz darauf sein“, zieht Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer verständlicherweise ein sehr positives Fazit. Man muss tatsächlich weit zurückschauen: In der Saison 2017/2018 war der TSGV Waldstetten nach 15 Spieltagen sogar Erster. Es unterstreicht lediglich, welch gute Runde der TSGV aktuell spielt. Positiv hinzu kam, dass man von größeren Verletzungen verschont geblieben ist und in dieser Saison über einen qualitativ guten wie ausgeglichenen Kader verfügt, das weiß auch Krätschmer.