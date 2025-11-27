TSGV Waldstetten: "Das ist so oder so kein Spiel wie jedes andere"

In der Fußball-Landesliga startet an diesem Wochenende formell die Rückrunde, das heißt für den TSGV Waldstetten, dass er den Ostalb-Rivalen SV Waldhausen empfangen wird. Nein, ein Derby ist es nicht gerade, aber doch ein mit Spannung erwartetes Duell zweier Mannschaften, die sich doch recht gut kennen. „Das ist so oder so kein Spiel wie jedes andere: Flutlicht, Freitagabend und dann ein nicht ganz perfektes Geläuf. Da steckt doch einiges drin“, sagt Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer. Anstoß der Partie ist an diesem Freitag (19 Uhr).

Ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit, bei der die Nasen schon mal kräftiger laufen: Bis auf die beiden Langzeitverletzten Julius Bäumel und Max Dudium, fehlt Krätschmer kein einziger Spieler seines Kaders, was für ihn selbst abermals die Qual der Wahl bedeutet. Das 0:3, das man sich am ersten Spieltag gefangen hatte, spiele in dieser Begegnung keine Rolle, etwaige Revanche-Gelüste verspüre Krätschmer überhaupt nicht. „Wir schauen stets von Spiel zu Spiel, das ist keine Floskel. Das bedeutet, dass wir immer nach vorne schauen. Das haben wir auch in dieser Woche wieder gemacht. Aber natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen, ist doch klar“, ordnet Waldstettens Trainer die Situation ein.

Wenngleich die Waldhausener auf den siebten Rang abgerutscht sind, hält Krätschmer eine Menge von den Härtsfeldern. „Das ist eine richtig gute Mannschaft, die im vergangenen Jahr nicht ohne Grund in der Relegation zur Verbandsliga stand“, erinnert Krätschmer. Wenngleich das Hinspielresultat keine Bedeutung hat für den TSGV, weiß man natürlich noch um den Endstand – und das allein ist Warnung genug. Seine Spieler müssten an diesem Abend besondere Tugenden an den Tag legen, um gegen den SVW bestehen zu können, daran glaubt er aber auch. „Ich habe die Mannschaft unter der Woche loben müssen. Die Spieler haben unheimlich nüchtern und fokussiert trainiert, da war wirklich alles mit dabei. Die Mannschaft ist einfach gut drauf“, sagt Krätschmer.