TSGV Waldstetten: "Das ist abgehakt" Trainer Patrick Krätschmer freut sich auf das Wiedersehen: Im Topspiel der Landesliga empfängt der TSGV Waldstetten den TSV Ehningen. von tsgv · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

In der vergangenen Woche hat Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten einen Rückschlag hinnehmen, sich dem TV Echterdingen mit 1:3 geschlagen geben müssen. Eine in Summe verdiente Pleite, die die Mannschaft von Patrick Krätschmer aber nicht sonderlich zurückwerfen dürfte. „Das ist abgehakt“, sagt der TSGV-Trainer. Für Trübsal blasen bleibt allerdings auch keine Zeit, denn bereits an diesem Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSGV, der immer noch Dritter ist, den neuen Tabellenzweiten, den TSV Ehningen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

Punktgleich (35) sind die beiden Mannschaften, hinter dem Spitzenreiter Köngen (39). „Ich habe es erst kürzlich gegenüber einer Zeitung gesagt: für mich zählt Ehningen ganz klar zu den Favoriten auf die Meisterschaft. Das ist eine spannende Mannschaft mit viel Qualität, die völlig zurecht dort oben steht“, sagt Krätschmer. Er freue sich vor allem auf ein persönliches Treffen mit TSV-Trainer Johannes Pfeifer, mit dem er einen guten Kontakt pflege, sagt Waldstettens Trainer. Das Meisterschaftsrennen ist ein spannendes, denn nicht nur die Waldstetter und Ehninger schielen noch berechtigterweise nach oben. Waldhausen (35), Eislingen (33) Bernhausen (31) und selbst Bad Boll (30) dürfen sich ebenfalls noch berechtigte Hoffnungen machen, ganz oben reinzudrängen. Lange war die Landesliga nicht mehr so spannend, durch diese enge Konstellation finden fast in jeder Woche Topspiele statt – in dieser Woche ist der TSGV teil eines solchen. Tabellenführer Köngen empfängt Bad Boll, ein Duell zwischen Erstem und Siebten, punktetechnisch aber durchaus auch als Topspiel zu werten.