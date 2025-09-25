TSGV Waldstetten: "Das haben wir nicht vergessen"

In der Fußball-Landesliga können die Verantwortlichen des TSGV Waldstetten rund um Trainer Patrick Krätschmer aktuell sehr zufrieden sein. Mit fünf Siegen in Serie hat man sich vorerst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können. Damit es aus Waldstetter Sicht nach dem Wochenende sechs sind, müsste der SV Böblingen an diesem Samstag (15.30 Uhr) geschlagen werden.

Das mittlerweile schon traditionelle Oktoberfest im Löwenforum, dem Vereinsheim der Waldstetter, wird an diesem Samstag stattfinden. Nach dem Waldstetter Herbst das nächste Highlight im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Es ist Sitte, dass die Aktivenmannschaften bei dieser Veranstaltung gemeinsam und vollzählig erscheinen, fast schon, wie beim Rekordmeister Bayern München. So kickt auch die U23 an diesem Tag im Vorspiel gegen den SV Pfahlbronn (13 Uhr). Die U23 hat sich ebenfalls oben festgesetzt.

Vor allem die beiden Erfolge, gegen die zwei Meisterschaftsanwärter Ehningen und Bernhausen, haben die Waldstetter stolz gemacht. In Bernhausen zuletzt ist der TSGV vor allem in der zweiten Halbzeit beharrlich geblieben, lebte gleichzeitig von der eigenen Fitness, die zumindest in dieser Partie stärker ausgeprägt war als die des Gegners. An diesem Samstag hat man das zweite Heimspiel nacheinander – und schon wieder ist einiges geboten in der 7000-Einwohner-Gemeinde.

Verletzungsbedingt verzichten muss Krätschmer auf seinen Vizekapitän Julius Bäumel, der sich einen Muskelfaserriss zuzog und der vermutlich erst in zwei Wochen zurückkehren wird. Ebenfalls fraglich ist Stürmer Melih Furkan Zenen, der bereits gegen Bernhausen wegen Adduktorenproblemen passen musste. Die Trainingsbedingungen unter der Woche waren für Waldstetten wegen des anhaltenden Regens suboptimal, doch auch das soll den TSGV auf seinem aktuellen Weg nicht behindern, sagt Patrick Krätschmer.

Die Böblinger dürften schwierig zu knacken sein für den TSGV. Erst fünf Gegentore hat der kommende Gegner zugelassen, das ist der zweitbeste Wert nach Spitzeneiter Köngen. Krätschmer sieht aber nicht nur die Defensive stark beim kommenden Gegner. „Böblingen ist aktuell zwar nur im Mittelfeld, aber da ist enorme Qualität in der Mannschaft. Da müssen wir höllisch aufpassen und mit der absolut richtigen Einstellung ins Spiel gehen“, sagt er.

Das hat auch einen anderen Grund, denn Böblingen kennt man bereits aus der vergangenen Saison. Zwar hat man das Heimspiel damals mit 4:2 gewonnen, kam im Rückspiel aber deutlich unter die Räder. 2:7 hieß es am Ende, zurück blieb damals nur ein kopfschüttelnder Krätschmer. „Das haben wir nicht vergessen und da haben wir durchaus noch etwas gutzumachen“, sagt Waldstettens Übungsleiter. „Des Weiteren möchten wir auch deswegen schon punkten, weil sonst die Big Points gegen Ehningen und Bernhausen schon wieder weniger wert wären“, ergänzt Krätschmer. Die Sinne sind somit geschärft beim TSGV, die Mannschaft ist bereit, gegen diesen Gegner alles in die Waagschale zu werfen.