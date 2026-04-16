TSGV Waldstetten: "Das darf man eigentlich keinem erzählen"

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga empfängt der TSGV Waldstetten bereits am Samstag (15.30 Uhr) das Schlusslicht FV Sontheim im Stadion „Auf der Höhe“. Insgesamt ist eine Menge los an diesem Tag, vor dieser Partie findet ein Jugendspieltag statt, nach der Partie empfängt die U23 die Sportfreunde Lorch, die ebenfalls am Tabellenende in der B-Liga stehen.

Es wird somit einiges los sein auf dem Sportgelände und vor allem: Beide aktiven Mannschaften spielen noch um den Titel mit in ihrer jeweiligen Liga. Die Sontheimer haben ihrerseits dem Team von Patrick Krätschmer ungewollt einen Gefallen getan: Sie haben gegen Echterdingen und Bad Boll jüngst jeweils mit 1:0 gewonnen, obwohl sie abgeschlagen auf dem letzten Platz rangieren. Auf die leichte Schulter nehmen wird diesen Gegner also niemand beim aktuellen Tabellenzweiten. „Genau das habe ich den Jungs unter der Woche gesagt, mal abgesehen davon, dass wir gegen dieselben Gegner in Summe nur einen Zähler geholt haben“, sagt Krätschmer.

Waldstettens Trainer hofft auf den Einsatz von Eric Ruben Taxis (krank) und Liam Eisele (Sprunggelenksverletzung), die bereits am vergangenen Wochenende kurzfristig ausgefallen waren und unter der Woche noch nicht trainieren konnten. Definitiv fehlen werden weiterhin Marc Heinzmann, David Vasic, Melih Furkan Zenen und Julius Bäumel. Ob Lennart Schoell nach seinem sensationellen Debüt im Landesliga-Kader am vergangenen Spieltag mit dabei sein wird, das wisse Krätschmer schlichtweg noch nicht, da die U23 schließlich im Anschluss spielen würde und er sich auch noch austauschen müsse mit U23-Trainer Mükayil Dalbudak. „Er hat es wirklich gut gemacht in Böblingen und damit gezeigt, dass bei uns die Tür immer offen ist für Jungs aus der zweiten Mannschaft“, sagt Krätschmer.