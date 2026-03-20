TSGV Waldstetten: "Das allein ist natürlich Warnung genug für uns"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Fußball-Landesliga tritt der TSGV Waldstetten an diesem Sonntag (15 Uhr) beim TV Echterdingen an. Die Echterdinger sind gleich mit zwei Achtungserfolgen ins Jahr gestartet, doch auch Waldstetten kann sich über den Auftakt mit vier Punkten nicht beklagen.

Während die Waldstetter mit vier Punkten ordentlich in dieses Jahr gestiegen sind, haben die Echterdinger bislang sogar zwei Siege einfahren können, siegten in Bernhausen (Sechster) und Ehningen (Dritter). „Das allein ist natürlich Warnung genug für uns. Ohnehin wissen wir, dass wir auf einen guten Gegner treffen, der sicher noch da unten rauskommen wird“, sagt TSGV-Trainer Patrick Krätschmer. Auf den elften Platz hat sich der TVE bereits vorgekämpft.

Zum ersten Heimspiel erwartet der TVE also die Waldstetter, deren personelle Situation sich noch nicht verbessert hat. Marc Heinzmann und Jonas Kurz fallen bekanntlich noch länger aus, Eric Taxis und Luka Vodopija machen gerade erst leichte Übungen, sie sind noch keine Option. Unter der Woche hat sich noch Spielmacher Joshua Szenk am Knöchel verletzt und musste das Training abbrechen. Krätschmer ist skeptisch, ob er bis Sonntag wieder fit ist. Silas Podilczak war unter der Woche krank, sein Einsatz ist ebenfalls noch unklar.