TSGV Waldstetten: "Das allein ist natürlich Warnung genug für uns"

In der Fußball-Landesliga tritt der TSGV Waldstetten an diesem Sonntag (15 Uhr) beim TV Echterdingen an. Die Echterdinger sind gleich mit zwei Achtungserfolgen ins Jahr gestartet, doch auch Waldstetten kann sich über den Auftakt mit vier Punkten nicht beklagen.
Während die Waldstetter mit vier Punkten ordentlich in dieses Jahr gestiegen sind, haben die Echterdinger bislang sogar zwei Siege einfahren können, siegten in Bernhausen (Sechster) und Ehningen (Dritter). „Das allein ist natürlich Warnung genug für uns. Ohnehin wissen wir, dass wir auf einen guten Gegner treffen, der sicher noch da unten rauskommen wird“, sagt TSGV-Trainer Patrick Krätschmer. Auf den elften Platz hat sich der TVE bereits vorgekämpft.
Zum ersten Heimspiel erwartet der TVE also die Waldstetter, deren personelle Situation sich noch nicht verbessert hat. Marc Heinzmann und Jonas Kurz fallen bekanntlich noch länger aus, Eric Taxis und Luka Vodopija machen gerade erst leichte Übungen, sie sind noch keine Option. Unter der Woche hat sich noch Spielmacher Joshua Szenk am Knöchel verletzt und musste das Training abbrechen. Krätschmer ist skeptisch, ob er bis Sonntag wieder fit ist. Silas Podilczak war unter der Woche krank, sein Einsatz ist ebenfalls noch unklar.
„Wir sind jetzt auf dem zweiten Platz und möchten diesen natürlich verteidigen, im Idealfall sogar festigen“, sagt Krätschmer ganz klar. Nachdem der Übungsleiter unter der Woche bekanntgab, am Ende der Saison sein Amt niederzulegen, ist beim TSGV schnell wieder der Fokus auf die nächsten Partien in der Landesliga gelegt worden. Die gute Ausgangslage möchte man sich im Stadion „Auf der Höhe“ natürlich so lange wie möglich bewahren. „Wir sind auch gut drauf, trotz der Verletzungen und werden uns schon zur Wehr setzen können in Echterdingen“, blickt Krätschmer optimistisch auf das Wochenende.