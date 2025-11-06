– Foto: Thomas Nast

TSGV Waldstetten: "Daran erinnern wir uns noch gut" Der TSGV Waldstetten erwartet in der Landesliga den GSV Maichingen. Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 2 Maichingen Waldstetten

In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten seit nunmehr drei Spielen ungeschlagen und hat in diesen Partien lediglich einen Gegentreffer hinnehmen müssen, was Trainer Patrick Krätschmer natürlich freut. An diesem Samstag (15 Uhr) empfängt der TSGV den GSV Maichingen, der gemessen an den vergangenen Ergebnissen durchaus schwierig einzuschätzen ist.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten GSV Maichingen Maichingen 15:00 PUSH Das 3:3 zuletzt gegen Ehningen zeigt, über wie viel Wucht die Maichinger verfügen und lässt natürlich auch die Waldstetter aufhorchen. Davor gab es einen souveränen 4:0-Erfolg in Echterdingen und eine krachende 1:5-Niederlage gegen Neuhausen. Wie stark also ist der GSV? Für Krätschmer sind diese Ergebnisse gar nicht so ungewöhnlich. „Das liegt auch einfach an der Liga. Jede Mannschaft in dieser Liga hat ihre Qualitäten, so auch Maichingen, sonst würde der GSV doch nicht 3:3 gegen Ehningen spielen“, sagt Waldstettens Übungsleiter.

Vor allem aber die Duelle aus der Vorsaison ringen dem kommenden Gegner größten Respekt seitens des TSGV ab, denn beide Duelle entschieden die Maichinger mit jeweils 2:1 für sich. „Diese Ergebnisse haben wir nicht vergessen, daran erinnern wir uns noch gut“, sagt Krätschmer. Die Waldstetter sind gewarnt und möchten vor allem weiter auf die zuletzt so stark in Erscheinung tretende Defensive bauen, die vermutlich auch gegen Maichingen gefordert sein wird. Es ist die aktuell drittbeste Abwehrreihe der Liga, mit 29 erzielten Toren ist man ebenfalls auf Rang drei. „Und so stehen auch wir auf Rang drei. Die Tabelle lügt nicht“, bemüht Krätschmer lachend eine alte Fußballfloskel.