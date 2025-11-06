TSGV Waldstetten: "Daran erinnern wir uns noch gut"

In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten seit nunmehr drei Spielen ungeschlagen und hat in diesen Partien lediglich einen Gegentreffer hinnehmen müssen, was Trainer Patrick Krätschmer natürlich freut. An diesem Samstag (15 Uhr) empfängt der TSGV den GSV Maichingen, der gemessen an den vergangenen Ergebnissen durchaus schwierig einzuschätzen ist.
Das 3:3 zuletzt gegen Ehningen zeigt, über wie viel Wucht die Maichinger verfügen und lässt natürlich auch die Waldstetter aufhorchen. Davor gab es einen souveränen 4:0-Erfolg in Echterdingen und eine krachende 1:5-Niederlage gegen Neuhausen. Wie stark also ist der GSV? Für Krätschmer sind diese Ergebnisse gar nicht so ungewöhnlich. „Das liegt auch einfach an der Liga. Jede Mannschaft in dieser Liga hat ihre Qualitäten, so auch Maichingen, sonst würde der GSV doch nicht 3:3 gegen Ehningen spielen“, sagt Waldstettens Übungsleiter.
Vor allem aber die Duelle aus der Vorsaison ringen dem kommenden Gegner größten Respekt seitens des TSGV ab, denn beide Duelle entschieden die Maichinger mit jeweils 2:1 für sich. „Diese Ergebnisse haben wir nicht vergessen, daran erinnern wir uns noch gut“, sagt Krätschmer.
Die Waldstetter sind gewarnt und möchten vor allem weiter auf die zuletzt so stark in Erscheinung tretende Defensive bauen, die vermutlich auch gegen Maichingen gefordert sein wird. Es ist die aktuell drittbeste Abwehrreihe der Liga, mit 29 erzielten Toren ist man ebenfalls auf Rang drei. „Und so stehen auch wir auf Rang drei. Die Tabelle lügt nicht“, bemüht Krätschmer lachend eine alte Fußballfloskel.
Ernst fügt er an: „Wir haben schon darauf geachtet, dass wir uns in der Defensive stabilisieren, weil wir in der vergangenen Saison zu viele leichte Gegentore bekommen haben. Das fühlt sich in dieser Runde ganz anders an, vor allem lassen wir deutlich weniger Großchancen zu“, sagt der TSGV-Trainer. In Maichingens Sturm spielt Michael Klauß, ehemaliger Profi, unter anderem beim VfR Aalen zu Zweitligazeiten, der bereits acht Treffer auf dem Konto hat, Waldstettens Defensivreihe wird somit sicherlich keine Langeweile bekommen.
Wenngleich Aufsteiger TSV Köngen nach wie vor eine sensationelle Saison spielt und sich mit 31 Punkten mittlerweile etwas abgesetzt hat an der Spitze (sechs Punkte Vorsprung), ist es auf den weiteren Plätzen ein Hauen und Stechen. Platz zwei (Eislingen, 25 Punkte) und Platz acht (Bad Boll, 20 Punkte) trennen gerade einmal fünf Punkte, sodass jeder Spieltag unheimlich spannend bleibt.
Der TSGV möchte den Flow aus den jüngsten Partien mitnehmen, um möglichst lange vorne mit dabei zu bleiben, so die Devise. Mit Patrick Nagler, Dominik Pfeifer und Selim Yücel kommen gleich drei Akteure zurück, die zuletzt fehlten. „Ich kann fast aus dem Vollen schöpfen. Ich wiederhole mich, aber man merkt den Jungs im Training nach wie vor die Gier an – und genau so soll es doch sein“, so Krätschmer. Diese Gier soll nach Möglichkeit in einen Heimsieg umgewandelt werden.