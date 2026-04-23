TSGV Waldstetten: "Da müssen wir wirklich alles raushauen"

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga steht der TSGV Waldstetten vor dem nächsten Topspiel, diesmal jedoch in einer anderen Rolle. Beim TSV Köngen tritt die Mannschaft von Patrick Krätschmer am Sonntag (15 Uhr) als Tabellenführer an, gegen die Mannschaft, die erst in der vergangenen Woche diesen Platz an der Sonne abgeben musste – nach einem 3:6 gegen den TSV Ehningen.

Die vergangenen Wochen schon musste er sich von außen anschauen und was er sah, vor allem zuletzt, das gefiel ihm natürlich. Er hat noch etwas anderes festgestellt: „Dadurch, dass wir aktuell personell so gebeutelt sind, hat sich noch einmal mehr Teamgeist entwickelt. Jeder bringt sich ein. Als Beispiel sei hier unser Sportlicher Leiter erwähnt, Mario Rosenfelder, der zuletzt immer wieder in die Startelf rücken musste“, hebt Bäumel hervor.

Der Aufstiegskampf ist seit Wochen an Spannung nicht zu überbieten, die Konstellationen in der breiten Spitzengruppe wechseln sich von Woche zu Woche regelmäßig ab, die Tabellenführung aber wechselte schon seit einigen Wochen nicht mehr. Julius Bäumel ist wieder zurück ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wird aber sicherlich noch ein bis zwei Wochen brauchen, um für einen Kaderplatz bereit zu sein. „Ich bin aber relativ optimistisch, dass ich im Schlussspurt der Saison wieder am Start sein kann“, sagt der Außenverteidiger selbst.

Rosenfelder hatte im vergangenen Sommer bekanntlich seine aktive Karriere an den Nagel gehängt. Als weiteres Beispiel zählt er Lennart Schoell auf, der als U23-Spieler in Böblingen plötzlich in der Startelf stand – und seine Sache dann recht ordentlich erledigt hatte, wie Bäumel befindet.

Bäumel geht wenig überraschend von einer schwierigen Partie aus, die in Köngen auf seine Mannschaft wartet, denn er denkt, dass Köngen bis zum Schluss in dieser breiten Spitzengruppe bleiben werde. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, sagt Bäumel, der davon ausgeht, dass Köngen nach dem 3:6 und dem Verlust der Tabellenspitze bis in die Haarspitzen motiviert sein wird, gegen Waldstetten gewinnen zu wollen.

„Wir nehmen diese Tabellenkonstellation natürlich an, freuen uns auch darüber, wissen aber auch, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt“, sagt Bäumel. Das Team sei aber heiß und denke aktuell von Spiel zu Spiel, angesichts der Tabellenkonstellation tatsächlich mehr als eine Floskel.

Optimistisch zeigt sich auch Marc Heinzmann, der sich einen Schienbeinbruch in der Partie in Bad Boll zugezogen hatte, dass er zumindest in den letzten Partien der Saison noch einmal eingreifen könne. Der Heilungsverlauf zumindest laufe so, wie ihn sich die Ärzte vorstellen, sagt er. Bäumel und Heinzmann sind aber aktuell nicht die einzigen, die ausfallen beim TSGV. Ebenfalls in Köngen nicht mit dabei sein werden David Vasic, Melih Furkan Zenen und Liam Eisele. Fraglich sind Dominik Pfeifer, der gegen Sontheim bereits in der Halbzeit wegen Adduktorenschmerzen vom Feld musste sowie Can-Luca Groiß, der sich unter der Woche im Training verletzte.

Diese Personalsituation ist jedoch in der Rückrunde nichts Neues für die Mannschaft von Patrick Krätschmer, sodass er selbst nur den Fokus auf den Gegner legen möchte – und der ist groß. „Köngen stand über Wochen auf dem ersten Platz dieser Liga, ist somit ein ganz starker Gegner. Da müssen wir wirklich alles raushauen, wenn wir etwas mitnehmen wollen“, sagt Waldstettens Trainer. Wenn das gelingt, würde man die Tabellenführung verteidigen und einen direkten Konkurrenten distanzieren, genau das ist das Ziel der Waldstetter.