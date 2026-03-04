TSGV Waldstetten blickt auf eine holprige Vorbereitung zurück

– Foto: Thomas Nast

Nur, um es sich nach den vielen Monaten der Winterpause wieder ins Gedächtnis zu rufen: Der TSGV Waldstetten hat mit 31 Punkten auf dem vierten Platz der Landesliga überwintert. Ein Spiel weniger hat der TSGV absolviert als Spitzenreiter TSV Köngen (36), damit ist man nach Ablauf des Jahres durchaus zufrieden gewesen im Waldstetter Lager. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht das erste Pflichtspiel des Jahres beim TSV Bad Boll an.

Da waren die Testspiele stets eine willkommene Abwechslung. Beim Start in die Testspielreihe, bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch, setzte sich die Krätschmer-Elf mit 6:2 (2:1) durch, fand in der Offensive vor allem in der zweiten Halbzeit gute Lösungen. David Vasic mit einem Dreierpack und Can-Luca Groiß hießen die Torschützen, im ersten Durchgang traf Dominik Pfeifer doppelt. „Die Jungs mussten in dieser Vorbereitung wirklich sehr flexibel sein, weil nichts langfristig planbar gewesen ist“, bestätigt Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV, die Ausführungen seines Trainers.

Im Januar sind die Waldstetter wieder in die Vorbereitung gestartet, eine recht holprige. Der harte Winter hat einen regelmäßigen Trainingsbetrieb auf dem eigenen Gelände nicht möglich gemacht. Die Kicker des TSGV mussten sich häufig auf anderen Plätzen einquartieren, unter anderem bei Normannia Gmünd, in Rechberghausen oder in Haubersbronn. „Das ist natürlich schwierig, unter diesen Umständen seine Trainingsinhalte ordentlich unterzubringen“, moniert TSGV-Trainer Patrick Krätschmer.

Es gab aber auch einige Lichtblicke. Richtig stark fand Krätschmer schließlich den Auftritt beim TSV Essingen. „Das war zwar nicht der komplette erste Anzug, nichtsdestotrotz ist das ein Oberligist und wir haben gut und lange dagegengehalten“, resümiert Krätschmer. Lange hatten die Gäste durch den Treffer von Melih Furkan Zenen geführt, ehe man ab der 80. Minute noch zwei Treffer hinnehmen mussten.

Ebenfalls mit 6:2 hat sich der TSGV beim TSV Böbingen durchgesetzt. Zweimal Groiß, zweimal Zenen, ein Waldraff-Tor sowie ein Eigentor machten das halbe Dutzend voll. Darauf folgte wieder ein Test gegen einen höherklassigen Gegner. Beim Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trennte man sich 3:3. Das ist an sich schon ein gutes Ergebnis. Wenn man aber noch einmal einen genauen Blick aufs Spiel wirft, dann wird es noch spektakulärer: Bis zur 80. Minute lag die Krätschmer-Elf mit 0:3 zurück, das Spiel schien bereits entschieden. Zweimal Selim Yücel und Kapitän Tim Schraml sorgten am Ende aber noch für den Ausgleich. „Das war schon gut, wie wir da gegen einen solch starken Gegner zurückgekommen sind“, lobt der TSGV-Trainer.

Die letzten beiden Tests dann hätten verschiedener nicht laufen können. Gegen den FC Donzdorf siegte der TSGV mit 4:0. „Da hätten wir aber mindestens noch einmal so viele Tore schießen müssen“, sagt Krätschmer. Unzufrieden war er dennoch nicht. Die Generalprobe sozusagen, die hat man beim FV Unterkochen absolviert, bereits in der vergangenen Woche. Am Wochenende vor dem Liga-Re-Start hat Krätschmer seinen Schützlingen freigegeben.

Diese Generalprobe haben die Waldstetter jedoch mit 1:3 verpatzt, was im Theater ein gutes Zeichen wäre. Tatsächlich fielen alle vier Treffer bereits im ersten Durchgang. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den TSGV erzielte Niels Waldraff in der elften Minute. „Diese Niederlage kam tatsächlich etwas überraschend, wenngleich es die Vorbereitung ist“, sagt Harald Zettl, stellvertretender Abteilungsleiter des TSGV.

Einiges an Licht war zu erkennen, aber auch einiger Schatten kam dazu. Wie stark die Mannschaft aktuell ist, lässt sich nur schwer sagen. Das wird man in Ansätzen wissen, wenn das erste Spiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim TSV Bad Boll gespielt ist. „Gegenüber den Vereinen rund um uns herum in der Tabelle war diese Vorbereitung sicherlich ein Nachteil, denn alle anderen haben eigene Kunstrasenplätze und konnten trainieren“, so Hartmann. Doch das möchte man in Waldstetten nicht als Ausrede verwenden, man freut sich darauf, dass es endlich wieder losgeht. Passend dazu wird aktuell schließlich auch das Wetter besser.