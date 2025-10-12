TSGV Waldstetten: "Am Ende ist das natürlich bitter"

Topspiel-Wochenende in Waldstetten: Nachdem die U23 bereits am Freitag den Tabellenführer Frickenhofen zu Gast hatte (und diesen mit 3:0 schlug), hat am heutigen Sonntag die Landesligamannschaft des TSGV den Tabellenführer TSV Köngen in der Landesliga zu Gast gehabt.

Auch für den Landesligisten aus Waldstetten ging es um nicht weniger als die Tabellenführung, wenngleich Trainer Patrick Krätschmer im Vorfeld nichts von etwaigen Konstellationen wissen wollte. Letztlich gelang der Sprung an die Spitze nicht, die Mannschaft von Krätschmer unterlag in einem sehr ansehnlichen Landesligaduell mit 2:3 (1:1). "Heute war der Tabellenführer zu Gast und wir waren sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft ", resümierte Krätschmer nach diesem Duell achselzuckend.

Weiterhin feldüberlegen, blieben in der Folge zunächst die Chancen aus. Die erste Offensivaktion der Gäste landete schließlich sogleich im Tor, Simon Prinz traf. Jedoch befand er sich im Abseits (18.). Auf der anderen Seite brachte David Vasic einen Freistoß von links in den Strafraum, Can-Luca Groiß erwischte das Leder jedoch nicht richtig (26.).

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die strukuriert und mit großer Ruhe ihr Aufbauspiel aufzogen. Nach einer Ecke köpfte Tim Schraml stark, doch nicht minder stark parierte Fynn Köstle im Tor der Gäste (6. Minute).

Dann verloren die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung den Ball und der TSV konterte blitzschnell. Ein Diagonalball überbrückte den weit aufgerückten TSGV. Toni Panne nahm den Ball gut mit und ließ Max Helmli keine Chance - 0:1 (31.). Die kalte Dusche für Waldstetten. Zwei Minuten später war es wieder Panne, der frei vor Helmli auftauchte. Diesmal parierte Helmli stark.

Die größte Chance für den TSGV hatte Vasic, nachdem Schraml den Ball eroberte und diesen nach vorne trug. Der Abschluss landete jedoch am Ende am Außennetz (37.). Dann verletzte sich der Köngener Nick Widmann schwerwiegender, als er selbst Groiß foulte, was eine siebenminütige Nachspielzeit im ersten Durchgang nach sich zog. Dann bediente Schraml Niels Waldraff stark, der jedoch zu zentral abschloss (45.+4), doch Waldstetten sollte noch treffen: Joshua Szenk flankte von links mustergültig im die Mitte, in der Liam Eisele den Ball zum 1:1-Ausgleich einköpfte (45.+6).

Die Partie war kaum wieder angepfiffen, da wurde Niels Waldraff im Strafraum gefoult (49.). Den Strafstoß verwandelte Dominik Pfeifer gewohnt souverän zum 2:1 (50.), die Waldstetter hatten die Partie gedreht.

In der Folge entwickelte sich ein richtig gutes Fußballspiel, zu dem auch die Gäste ihren Teil beitrugen. Die reifere Spielanlage aber präsentierten die Waldstetter, die es in einigen Phasen schafften, dass das Publikum Szenenapplaus spendete. Der Funke war definitiv übergesprungen in dieser Partie. Einzig, der dritte Treffer fehlte.

Nach einer schönen Angriffskombination war es Schraml, der abzog, jedoch zu zentral (67.). Auf der anderen Seite probierte es Yannik Köhler per Freistoß, Helmli war aber zur Stelle, der folgende Eckball brachte nichts ein (74.).

Die Waldstetter schienen alles im Griff zu habe, doch der TSV blieb stets gefährlich - und belohnte sich schließlich. Der eingewechselte Yannik Kögler zirkelte den Ball in den rechten Winkel (85.). Für den TSGV kam es aber noch schlimmer. Über links spielte sich Köngen durch, Waldstetten bekam die Flanke nicht richtig geklärt, sodass der Ball bei Simon Prinz landete, der aus dem Rückraum zum 3:2 für die Gäste traf (87.).

Noch einmal zurückgekommen sind die Waldstetter in dieser Partie nicht mehr, Köngen untermauerte seine Spitzenposition, verhinderte damit den Wechsel an der Spitze. Der TSGV dagegen ist auf den fünften Platz abgerutscht, nach einer Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre. "Fußballerisch waren wir mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Am Ende ist das natürlich bitter", sagte Krätschmer.