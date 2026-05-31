TSGV mit Schützenfest im letzten Landesliga-Heimspiel

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die vergangenen Wochen verliefen für den Fußball-Landesligisten TSGV Waldsetten eher suboptimal, nach zwei Niederlagen nacheinander hatte man sich aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden müssen. An diesem Wochenende aber hat der TSGV noch einmal ein Feuerwerk abgebrannt und sich mit einem 5:0 gegen den VfL Sindelfingen auf den dritten Platz vorgeschoben.

Eine fulminante erste Halbzeit haben die Waldstetter abgeliefert, nach der sich manch einer fragte: Warum nicht immer so? Den Torreigen begonnen hat Niels Waldraff nach einer Viertelstunde. Doch die Waldstetter blieben torhungrig und schraubten das Ergebnis dank eines Doppelpacks von Can-Luca Groiß und einem Treffer von Dominik Pfeifer auf 4:0 zur Pause. Nachdem diese Partie somit früh entschieden war, entschieden sich die Teams im zweiten Durchgang, etwas Tempo aus der Partie zu nehmen. Noch einmal Groiß war es, der kurz vor dem Abpfiff einen weiteren Treffer erzielte und damit das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte.

Wieder einmal mit dem letzten Aufgebot sind die Waldstetter angetreten. Aushilfskraft Erin Zejnulahi und U23-Akteur Max Beyerle standen in der Startelf. Später im Spiel wechselte Trainer Patrick Krätschmer noch Nico Geiger ein, ebenfalls ein B-Liga-Akteur.

Damit haben sich die Waldstetter auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben und haben dank der Niederlage des TSV Köngen (1:3 gegen Eislingen) am letzten Spieltag tatsächlich noch die Chance, auf den zweiten Platz zu springen. Zu Gast ist man beim SC Geislingen, während Köngen beim bereits abgestiegenen MTV Stuttgart zu Gast ist. Somit ist am letzten Spieltag doch noch eine Menge Spannung in dieser Liga mit dabei. Fast sicher ist die Meisterschaft des TSV Ehningen, der sich trotz eines 1:1 gegen Geislingen gedanklich auf die Verbandsliga einstimmen darf.