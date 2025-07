TSGV Albershausen feiert den Wiederaufstieg

Dominanter Auftritt mit verdienter Belohnung

Die Saison 2024/2025 verlief für den TSGV Albershausen genau nach Plan – oder besser: darüber hinaus. Nach dem Abstieg folgte der direkte Wiederaufstieg. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Der direkte Wiederaufstieg konnte souverän und frühzeitig gefeiert werden“, sagt Spieler Sebastian Kiebel. Grundlage des Erfolgs war eine spürbare Steigerung in der Rückrunde: „Insbesondere in der Rückrunde hat man zudem eine klare Steigerung zur Vorrunde erkennen können, was uns positiv in die neue Saison blicken lässt.“

Trainingslager am Butzbach

Zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit plant der TSGV Albershausen kein großes Spektakel, sondern eine gezielte Maßnahme auf heimischem Boden. „Drei Tage Trainingslager auf unserer Anlage“, nennt Kiebel das zentrale Highlight der Sommermonate. Die Mannschaft soll so nicht nur konditionell, sondern auch taktisch und mannschaftlich optimal auf die Rückkehr in die Kreisliga A vorbereitet werden.