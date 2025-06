TSGV Albershausen: "Es werden sieben schweißtreibende Wochen"

– Foto: TSGV Albershausen

Mit nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison hat der TSGV Albershausen den direkten Wiederaufstieg geschafft. Trainer Miran Heboyan zieht Bilanz – und blickt mit Stolz und Kampfgeist auf die kommende Spielzeit.

Saisonziel war der direkte Wiederaufstieg Die Rückkehr in die Kreisliga A war beim TSGV Albershausen von Anfang an kein Zufallsprodukt. Trainer Miran Heboyan hatte klare Vorstellungen, die seine Mannschaft eindrucksvoll umsetzte. „Saisonziel war ganz klar der sofortige Wiederaufstieg“, erklärt der Coach. Es blieb nicht bei bloßen Worten: Nur zwei Niederlagen bei 66 Punkten sprechen eine deutliche Sprache. Dabei hatte sich das Team ambitionierte Zielmarken gesetzt. „Wir haben uns vorgenommen, so wenig Spiele wie möglich zu verlieren, wollten auf jeden Fall die 100-Tore-Marke durchbrechen und weniger als 30 Gegentore kassieren.“ Albershausen hielt Wort – und zeigte Woche für Woche, dass das Niveau für die Kreisliga A nicht verloren gegangen ist.

Erfolg durch mannschaftliche Geschlossenheit Was den TSGV Albershausen in dieser Saison besonders stark gemacht hat, lässt sich für Miran Heboyan schnell auf den Punkt bringen: „Das alles hat meine Mannschaft überragend umgesetzt und deshalb sind wir auch mehr als verdient nach nur einem Jahr wieder aufgestiegen.“ Der Zusammenhalt und die Disziplin der Spieler waren das Fundament des Erfolgs. Es ging nicht um individuelle Glanzlichter, sondern um kollektive Leistung. Die Handschrift des Trainers war in jeder Partie erkennbar.

Ruhige Feier, große Erleichterung Der Aufstieg wurde nicht lautstark, sondern mit Augenmaß gefeiert. „Nach dem letzten Saisonspiel haben wir gemütlich zusammengesessen, gegrillt und die Saison nochmal Revue passieren lassen“, beschreibt Miran Heboyan den Moment, in dem die monatelange Arbeit belohnt wurde. Trotz der Erwartungshaltung war es kein Selbstläufer. „Glücklich über den Aufstieg sind natürlich alle im Verein, obwohl es nicht selbstverständlich ist, nach nur einem Jahr wieder in die Kreisliga A zurückzukehren“, betont Heboyan. Der sportliche Wiederaufstieg war nicht nur Ziel, sondern auch eine Art Verpflichtung, der sich Team und Trainer mit aller Konsequenz gestellt hatten.

Der entscheidende Moment gegen Zell Fragt man Miran Heboyan nach dem emotionalen Höhepunkt der Saison, antwortet er mit einem Satz, der mehr über seine Leidenschaft als Coach aussagt als viele andere: „Emotional war und ist für mich als Trainer jedes Spiel.“ Die Entwicklung seiner Spieler sei für ihn Motivation und Belohnung zugleich gewesen. Der Moment, in dem der Glaube an den Aufstieg zur Gewissheit wurde, war für ihn jedoch klar: „Ab wann ich wusste, dass uns der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist – nach dem Sieg gegen unseren schärfsten Konkurrenten Zell“ Ein Spiel, das offenbar mehr war als nur ein Duell um Punkte – es war der Beweis, dass das große Ziel greifbar geworden war. Drei Stützen gehen, sechs Neue kommen Nach dem erfolgreichen Jahr steht nun der Umbruch an. Drei Spieler, die die Mannschaft getragen haben, verlassen den Verein: „Mit Nico Blessing, Patrick Wendlandt und Oliver Mäusnest verlassen uns drei Stützen der Mannschaft“, sagt Heboyan. Gleichzeitig hat der Verein bereits reagiert und Neuzugänge verpflichtet. Mit Niklas Hiller, Ali Arakan, Gabriel Mende und Christoph Kulinsky kommen frische Kräfte ins Team. Zudem kehren mit Luca, Tim und Majed drei Spieler zurück, „die nach langer Pause wieder mit dem Fußballspielen beginnen wollen“. Damit sei die Transferplanung abgeschlossen. Die Marschroute ist klar: Kontinuität mit punktueller Verstärkung. Sieben Wochen Vorbereitung ohne Fitnessplan Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am 7. Juli – und sie wird intensiv. „Es werden sieben schweißtreibende Wochen werden, in denen wir den Grundstein legen müssen für eine erfolgreiche Vorrunde“, kündigt Heboyan an. Einen spezifischen Fitnessplan für die Sommerpause hat der Trainer jedoch nicht ausgegeben. Die Belastung soll in der gemeinsamen Vorbereitung gezielt aufgebaut werden – die Verantwortung für die körperliche Verfassung bleibt aber auch in der Offseason bei den Spielern selbst.

