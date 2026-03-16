TSG Zell u. A. l schlägt sich selbst

Mit dieser Überschrift ist das Spiel gegen den GSV Dürnau an sich schon zu Ende erzählt.

Zwei verschossene Elfmeter, Lattentreffer und viele, teils sehr gute Torchancen, ließen die

Gelben allesamt liegen. Dürnau kam vor allem über den Kampf dreimal vor das Tor der Zeller

Elf, nutzten diese Gelegenheiten konsequent aus und erarbeiteten sich damit den

Auswärtssieg auf dem Zeller Berg.

Was nach dieser bitteren Niederlage noch möglich ist, steht in den Sternen. Der TSG kann

nur noch auf Patzer der anderen warten und selbst weiter die Hausaufgaben machen.

Kommenden Sonntag setzt Zell I erneut spielfrei aus.

An der Unterstützung von außen hats nicht gelegen. Danke für zahlreiche Erscheinen!

N.H.