TSG Wörsdorf zieht B-Liga-Team zurück Vorsitzender Ralph Duell über die Gründe der Entscheidung +++ TSG II damit erster Absteiger +++ Wörsdorfer trauern um Rolf Schmidt von Stephan Neumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Zweite der TSG Wörsdorf hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Wörsdorf. Im Lager der TSG Wörsdorf herrscht Betroffenheit, nachdem Rolf Schmidt im Alter von 90 Jahren verstorben ist (ein ausführlicher Nachruf folgt). Über Jahrzehnte hinweg war er der prägende Förderer bei der TSG, die auf Hessenliga-Zeiten zurückblickt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Unlängst hat die Vereinsführung mit dem Vorsitzenden Ralph Duell an der Spitze beschlossen, den Verein abseits aller monetären Pfade im Amateurfußball für die Spielzeit 2026/27 neu auszurichten. Keine News verpassen: Mit unserem Whatsapp-Kanal!

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Ein Prozess, bekräftigt Ralph Duell, der nicht von heute auf morgen zu stemmen ist. Wo doch zunächst noch Spiele der aktuellen Runde anstehen. In diesem Zusammenhang mussten die Wörsdorfer Verantwortlichen nun die Reißleine ziehen und ihre in der B-Liga-Rheingau-Taunus auf Platz vier postierte zweite Mannschaft vorzeitig aus der laufenden Saison zurückziehen. „Somit ist die TSG Wörsdorf II der erste Absteiger, alle anderen Mannschaften sind spielfrei und die Spiele werden als verloren für die TSG Wörsdorf II und für die Gegner als gewonnen gewertet. Die ausgetragenen Spiele der Wörsdorfer bleiben in der Wertung bestehen“, hat Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst mitgeteilt.

Kein Zusammenhang mit dem Tod von Rolf Schmidt Ralph Duell bestätigt den Rückzug und erläutert: „In der zweiten Mannschaft stehen nur noch neun Spieler zur Verfügung, die aber engagiert sind. Aber mit neun Mann macht es keinen Sinn. Einhergehend hat sich der Kader unserer Kreisoberliga-Mannschaft nach winterlichem Aderlass auf 15 Spieler reduziert. Wir ziehen nun die neun Spieler der Zweiten hoch, mit dem Ziel, die Kreisoberliga-Runde sauber zu Ende zu spielen.“ Der Clubchef betont ferner: „Der Rückzug der Zweiten steht in keinem Zusammenhang damit, dass Rolf Schmidt gestorben ist. Das ist von unserer Seite eine völlig unabhängige Entscheidung.“