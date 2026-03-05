TSG Wörsdorf zieht B-Liga-Team zurück

Wörsdorf. Im Lager der TSG Wörsdorf herrscht Betroffenheit, nachdem Rolf Schmidt im Alter von 90 Jahren verstorben ist (ein ausführlicher Nachruf folgt). Über Jahrzehnte hinweg war er der prägende Förderer bei der TSG, die auf Hessenliga-Zeiten zurückblickt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Unlängst hat die Vereinsführung mit dem Vorsitzenden Ralph Duell an der Spitze beschlossen, den Verein abseits aller monetären Pfade im Amateurfußball für die Spielzeit 2026/27 neu auszurichten.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Ein Prozess, bekräftigt Ralph Duell, der nicht von heute auf morgen zu stemmen ist. Wo doch zunächst noch Spiele der aktuellen Runde anstehen. In diesem Zusammenhang mussten die Wörsdorfer Verantwortlichen nun die Reißleine ziehen und ihre in der B-Liga-Rheingau-Taunus auf Platz vier postierte zweite Mannschaft vorzeitig aus der laufenden Saison zurückziehen. „Somit ist die TSG Wörsdorf II der erste Absteiger, alle anderen Mannschaften sind spielfrei und die Spiele werden als verloren für die TSG Wörsdorf II und für die Gegner als gewonnen gewertet. Die ausgetragenen Spiele der Wörsdorfer bleiben in der Wertung bestehen“, hat Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst mitgeteilt.
Kein Zusammenhang mit dem Tod von Rolf Schmidt
Ralph Duell bestätigt den Rückzug und erläutert: „In der zweiten Mannschaft stehen nur noch neun Spieler zur Verfügung, die aber engagiert sind. Aber mit neun Mann macht es keinen Sinn. Einhergehend hat sich der Kader unserer Kreisoberliga-Mannschaft nach winterlichem Aderlass auf 15 Spieler reduziert. Wir ziehen nun die neun Spieler der Zweiten hoch, mit dem Ziel, die Kreisoberliga-Runde sauber zu Ende zu spielen.“ Der Clubchef betont ferner: „Der Rückzug der Zweiten steht in keinem Zusammenhang damit, dass Rolf Schmidt gestorben ist. Das ist von unserer Seite eine völlig unabhängige Entscheidung.“
Es sei ohnehin das Ziel gewesen, aus Spielern der zweiten Mannschaft den Kern der künftigen Ersten zu bilden, weil diese eben genau jene regionale Verbundenheit repräsentierten, die in Zukunft für den Kurs der TSG-Fußballer prägend sein soll, lässt der Vorsitzende weiterhin anklingen. Verbunden mit der Option, für 2026/27 eine Kreisoberliga-Mannschaft stellen zu können. Doch letztlich werde man den personellen Gegebenheiten Rechnung tragen und alternativ einen Neustart in der A-Liga angehen, sagt Ralph Duell. Mit der aktuellen Priorität, dass die erste Mannschaft, die am Sonntag (15 Uhr) den FC Waldems empfängt, die Saison bis zum letzten Spiel am 31. Mai beim FSV Winkel durchzuzieht.