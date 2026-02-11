TSG Wörsdorf: Entkopplung vom Sponsoren-Fußball

Quo vadis TSG Wörsdorf? Der Idsteiner Verein will sich zur kommenden Saison neu ausrichten und von Sponsorengeldern unabhängig werden. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Idstein. Die TSG Wörsdorf wird ihre Fußballabteilung ab der Saison 2026/27 grundlegend neu ausrichten. Nach 31 Jahren Fußball in Klassen der Region und lange auf Hessenebene verabschiedet sich der Verein bewusst vom leistungsorientierten Ansatz und setzt künftig konsequent auf einen Breitensport-orientierten Fußballbereich, das bestätigt TSG-Vorsitzender Ralph Duell. Die erste Mannschaft der TSG rangiert derzeit in der Kreisoberliga auf Platz fünf.

Im Plus-Artikel des Wiesbadener Kurier legt Ralph Duell in aller Ausführlichkeit dar, warum er mit seinem Vorstandsteam zu dieser Entscheidung gelangt ist. Im Detail äußert er sich auch zur künftigen Ausrichtung und den Spielklassen-Optionen für die nächste Runde. “Ein zentraler Bestandteil ist die vollständige Entkopplung von Sponsorengeldern”, sagt der TSG Vorsitzende. Er informiert auch darüber, dass Trainer Schahin Samadi nach Ablauf dieser Runde in Wörsdorf, wo früher neun Jahre in der Hessenliga der Ball rollte, ausscheiden wird.