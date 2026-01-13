 2026-01-09T09:36:09.492Z

Meer Mohsin (Mitte) nennt sich selbst Straßenfußballer. Im Finale setzt er sich mit der TSG Wixhausen gegen den FC Sturm Darmstadt um Sergej Gaus (links) und David Sanetra (rechts) durch und darf sich nicht nur Stadtmeister, sondern auch Spieler des Turniers nennen. – Foto: Peter Henrich

TSG Wixhausen gewinnt Darmstädter Hallenmeisterschaft

FC Sturm wird Zweiter +++ Favoriten enttäuschen

Darmstadt. Die TSG Wixhausen kührt sich in Arheilgen zum Stadtmeister. Trotz zahlreicher Rückschläge zeigt der Kreisligist im Finale Standfestigkeit gegen das Überraschungsteam des Turniers. Die Favoriten enttäuschen. Wie genau die TSG sich immer wieder durchsetzte und wie es zum Turniersieg kam, lest ihr bei Echo online (plus).

Felix PoserAutor