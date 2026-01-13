TSG Wixhausen gewinnt Darmstädter Hallenmeisterschaft

Darmstadt. Die TSG Wixhausen kührt sich in Arheilgen zum Stadtmeister. Trotz zahlreicher Rückschläge zeigt der Kreisligist im Finale Standfestigkeit gegen das Überraschungsteam des Turniers. Die Favoriten enttäuschen. Wie genau die TSG sich immer wieder durchsetzte und wie es zum Turniersieg kam, lest ihr bei Echo online (plus).