TSG Wittershausen setzt sich durch und gewinnt den Mühlbachpokal

Der Mühlbachpokal 2026 des FC Holzhausen ist entschieden – und er endet mit dem Turniersieg der TSG Wittershausen. Am heutigen Donnerstagabend entwickelte sich die Täleseehalle in Empfingen zu einem Ort hoher Intensität, enger Spiele und klarer Entscheidungen. Acht Herrenmannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen, kämpften in jeweils zehnminütigen Partien um Punkte, Platzierungen und am Ende um den Pokal. Der Weg zum Titel führte über eine ausgeglichene Vorrunde, dramatische Halbfinals und ein Finale, das den Charakter dieses Turniers widerspiegelte: temporeich, umkämpft und bis zuletzt offen.

Kompakter Modus, maximale Aufmerksamkeit Der Mühlbachpokal folgte einem klar strukturierten Ablauf. Zwei Vierergruppen bildeten die Vorrunde, anschließend ging es direkt in die Halbfinals, gefolgt vom Spiel um Platz drei und dem Finale. Die kurze Spielzeit von zehn Minuten verlangte von allen Teams sofortige Präsenz. Fehler ließen sich kaum korrigieren, Führungstore hatten enormes Gewicht, Rückstände erzeugten sofort Druck.

Hinter dem Gruppensieger entwickelte sich ein enger Wettbewerb. Die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen erreichte mit vier Punkten Rang zwei und qualifizierte sich damit für das Halbfinale. Der SV Fischingen sammelte drei Punkte, während die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten mit einem Zähler Gruppenletzter wurde.

Gruppe A: VfR Sulz dominiert die Vorrunde In der Gruppe A setzte der VfR Sulz früh ein Ausrufezeichen. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 11:2 belegte Sulz souverän den ersten Platz. Der Auftakt gelang mit einem 3:0 gegen den SV Fischingen, es folgten ein 4:1 gegen die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen und ein weiteres 4:1 gegen die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten. Sulz präsentierte sich effizient und kontrolliert.

Gruppe B: Ausgeglichenheit mit Vorteil für Vöhringen

Die Gruppe B war deutlich ausgeglichener. Die SG Vöhringen sicherte sich mit sieben Punkten den Gruppensieg. Ein 2:2 gegen die TSG Wittershausen zum Auftakt, ein 2:1 gegen die Spvgg Bochingen sowie ein 2:1 gegen die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II brachten die nötige Konstanz. Die TSG Wittershausen folgte mit fünf Punkten auf Rang zwei, getragen von einem klaren 4:0 gegen die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II und einem 1:1 gegen Bochingen. Die Spvgg Bochingen wurde Dritter, die Spielgemeinschaft aus Holzhausen blieb punktlos.

Halbfinale: Wittershausen beweist Nervenstärke

Im ersten Halbfinale traf der VfR Sulz auf die TSG Wittershausen. Der Vorrundensieger aus der Gruppe A tat sich schwer, Wittershausen hielt dagegen und brachte das Spiel bis ins Neunmeterschießen. Dort setzte sich die TSG Wittershausen mit 8:6 durch und zog ins Finale ein. Der bis dahin makellose Lauf von Sulz war damit beendet.

Das zweite Halbfinale verlief deutlich. Die SG Vöhringen ließ der SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen beim 7:0 keine Chance und unterstrich eindrucksvoll die eigene Durchschlagskraft.

Spiel um Platz drei: Sulz mit versöhnlichem Abschluss

Im Spiel um Platz drei standen sich erneut der VfR Sulz und die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen gegenüber. Sulz zeigte Moral und setzte sich mit 6:4 durch. Damit sicherte sich der Vorrundensieger einen Podestplatz und beendete das Turnier mit einem Erfolgserlebnis.

Finale: Wittershausen krönt einen starken Turnierabend

Das Endspiel zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen hielt, was der Turnierverlauf versprach. Beide Teams agierten mit hohem Tempo und großer Entschlossenheit. Wittershausen nutzte seine Chancen konsequent und setzte sich am Ende mit 6:4 durch. Damit belohnte sich die Mannschaft für eine stetige Leistungssteigerung im Turnierverlauf – vom Unentschieden in der Vorrunde bis zur nervenstarken Vorstellung in den Entscheidungsspielen.