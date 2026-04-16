TSG will in Rottenburg nachlegen

– Foto: Zafer Hosman

Nach dem überzeugenden 5:1-Heimerfolg gegen den SV Fellbach geht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit breiter Brust in das kommende Auswärtsspiel in der Verbandsliga. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder beim FC Rottenburg im Hohenbergstadion.

Mit nun 36 Punkten rangiert die TSG aktuell auf Tabellenplatz sieben und konnte sich durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Fellbach im Mittelfeld festsetzen. Vor allem die Art und Weise des Erfolgs dürfte dem Team zusätzlich Selbstvertrauen geben: Nach frühem Rückstand zeigte die TSG eine starke Reaktion, dominierte die Partie über weite Strecken und belohnte sich mit fünf Treffern.

Auch offensiv präsentierten sich die Weststädter zuletzt in guter Verfassung. Insbesondere die Kombinationen im letzten Drittel sowie die Effizienz vor dem Tor stimmten – ein Aspekt, den die TSG auch in Rottenburg bestätigen möchte.

Doch mit dem FC Rottenburg wartet eine unangenehme Aufgabe. Die Gastgeber stehen derzeit mit 26 Punkten auf Rang 13, konnten zuletzt jedoch drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen und haben sich damit im Abstiegskampf zurückgemeldet. Die Formkurve zeigt also klar nach oben.

Für die TSG gilt es daher, von Beginn an wach zu sein und die Intensität aus dem Fellbach-Spiel erneut auf den Platz zu bringen. Gerade auswärts wird es darauf ankommen, kompakt zu stehen und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen.

Für alle Fans der TSG steht am Samstag der Bus zum Spiel zur Verfügung. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am TSG Vereinsheim. Abfahrt ist um 11.45 Uhr. Die Fahrt inklusive Eintritt kostet 15 Euro. Die Anmeldung erfolgt telefonisch über die 0172/6353256 oder per Mail an a.pfeifer@tsg-1899.de.

Gelingt es der TSG, an die Leistung der Vorwoche anzuknüpfen, ist auch in Rottenburg etwas Zählbares möglich. Anstoß im Hohenbergstadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.