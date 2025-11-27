TSG will gegen Waiblingen zurück in die Erfolgsspur

Zweites Heimspiel in Folge gegen einen Aufsteiger: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bekommt es am Samstag um 14.30 Uhr in der Verbandsliga im heimischen FRITZ Sportpark mit Aufsteiger FSV Waiblingen zu tun.

Das letzte Heimspiel des Jahres ist gleichzeitig der Rückrundenauftakt. An das Hinspiel im August hat die Faber-Elf noch gute Erinnerungen. Damals siegte man spät mit 3:1 vor den Toren Stuttgarts und legte damit den Grundstein für eine bis dato gute, wenn auch teils wechselhafte Saison.

Starken Auftritten gegen Aufstiegskandidaten wie Berg und Holzhausen folgten immer wieder Punktverluste gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Das erscheint bei einem im Sommer auf 18 Positionen veränderten und gleichzeitig verjüngten Kader wenig überraschend. Ihr Potenzial konnte die TSG aber bereits mehrfach zeigen.

Nach dem Derbysieg gegen Dorfmerkingen Anfang November folgten zuletzt ein Remis in Oberensingen und eine Niederlage gegen Friedrichshafen am vergangenen Wochenende. Nun soll zum Jahresende das Ruder wieder herumgerissen werden. Gegen den Tabellenvorletzten scheint dafür der perfekte Zeitpunkt gekommen. Der FSV Waiblingen war als Meister der Landesliga in der vergangenen Saison aufgestiegen, findet sich nun aber direkt im Abstiegskampf wieder. Den letzten Punkt holte die Mannschaft von Trainer Patrik Ribeiro Pais Ende Oktober beim 1:1 gegen Esslingen. Seitdem setzte es drei Niederlagen.