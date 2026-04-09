TSG will gegen Fellbach zurück in die Spur finden Im Heimspiel der Verbandsliga trifft die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf den SV Fellbach von Patrick Schlipf · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Nach zuletzt zwei Niederlagen will die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am kommenden Samstag ein Erfolgserlebnis feiern. Um 15.30 Uhr empfängt das Team im FRITZ Sportpark den SV Fellbach – ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld der Verbandsliga.

Die Ausgangslage ist klar: Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim TSV Weilimdorf und der 1:4-Heimpleite gegen Spitzenreiter Young Boys Reutlingen ist die TSG auf Rang neun abgerutscht. Gegen Fellbach bietet sich nun jedoch die Chance auf einen direkten Befreiungsschlag. Mit einem Heimsieg könnte Hofherrnweiler den Oberligaabsteiger vom Stuttgarter Kesselrand überflügeln und den Abstand nach hinten vergrößern. Personell bleibt die Lage relativ unverändert. Mit Mert Arslan, Kevin Scherer und Simon Lechleitner fehlen weiterhin mehrere verletzte Spieler. Schwer wiegt auch der Ausfall von Angreifer Philipp Tabatabai, der nach seinem umstrittenen Platzverweis im vergangenen Spiel gesperrt fehlt.