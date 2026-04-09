TSG will gegen Fellbach zurück in die Spur finden

Nach zuletzt zwei Niederlagen will die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am kommenden Samstag ein Erfolgserlebnis feiern. Um 15.30 Uhr empfängt das Team im FRITZ Sportpark den SV Fellbach – ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld der Verbandsliga.
Die Ausgangslage ist klar: Nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim TSV Weilimdorf und der 1:4-Heimpleite gegen Spitzenreiter Young Boys Reutlingen ist die TSG auf Rang neun abgerutscht. Gegen Fellbach bietet sich nun jedoch die Chance auf einen direkten Befreiungsschlag. Mit einem Heimsieg könnte Hofherrnweiler den Oberligaabsteiger vom Stuttgarter Kesselrand überflügeln und den Abstand nach hinten vergrößern.
Personell bleibt die Lage relativ unverändert. Mit Mert Arslan, Kevin Scherer und Simon Lechleitner fehlen weiterhin mehrere verletzte Spieler. Schwer wiegt auch der Ausfall von Angreifer Philipp Tabatabai, der nach seinem umstrittenen Platzverweis im vergangenen Spiel gesperrt fehlt.
Für positive Nachrichten sorgte unter der Woche hingegen die Kaderplanung: Abwehrspieler Darius Tabatabai sowie Mittelfeldtalent Damjan Bucan verlängerten ihre Verträge und setzten damit ein Zeichen für Stabilität am Sauerbach.
Auch der Gegner reist mit keiner idealen Form an. Der SV Fellbach verlor zuletzt gegen Dorfmerkingen und Oberensingen und holte aus den vergangenen drei Spielen – genau wie die TSG – lediglich drei Punkte. Damit treffen am Samstag zwei Teams aufeinander, die beide nach Punkten lechzen.
Für die TSG wird es darauf ankommen, nach den jüngsten Rückschlägen wieder mehr Stabilität zu entwickeln und vor allem defensiv kompakter zu stehen. Gelingt dies, ist im heimischen FRITZ Sportpark ein wichtiger Schritt nach oben in der Tabelle möglich.