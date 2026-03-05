TSG will Fehlstart in Schwäbisch Hall vermeiden

– Foto: Zafer Hosman

Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Holzhausen geht man bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nicht zwingend mit einem schlechten Gefühl ins nächste Spiel. Dafür war die Leistung gegen den FCH - eines der Topteams der Liga - am vergangenen Wochenende zu gut. So bot die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder dem Tabellenzweiten besonders im 11 gegen 11 Paroli und war zwischenzeitlich das spielbestimmende Team. Der Platzverweis gegen Innenverteidiger Marc Wagemann war jedoch gleich doppelt bitter, da man nach Rückstand nicht mehr zurückschlagen konnte. Abgesehen davon fehlt der Stammspieler nun auch an diesem Samstag.

Für das Verbandsligateam war die Woche derweil ereignisvoll. So wurde bekannt, dass der Verein und das Trainerteam im Sommer nach einvernehmlicher Entscheidung getrennte Wege gehen. Bis Saisonende wird Patrick Faber aber weiter an der Seitenlinie stehen. So ändert sich für die Mannschaft in der täglichen Arbeit auf dem Platz nichts Substanzielles. Faber hatte die TSG seit 2020 vom klaren Abstiegskandidaten der Verbandsliga zu einem Team entwickelte, das jedes Jahr um das vordere Drittel kämpfen kann.

Am Samstag in Schwäbisch Hall fallen bei den Weststädtern wie bereits in der vergangenen Woche Simon Lechleitner und Mert Arslan aus, die beide noch länger fehlen werden.