TSG Wieseck spielt mit der SG Eschenburg Katz und Maus

Wieseck. Dank einer Galavorstellung in den ersten 45 Minuten hat die TSG Wieseck in der Fußball-Gruppenliga ein Schützenfest gefeiert und hat ihre Chancen auf Relegationsplatz drei gewahrt. Beim 7:0-Heimsieg gegen die SG Eschenburg hatte das Endergebnis nach einer überragenden ersten Halbzeit bereits zur Pause Bestand, nach neun Minuten hatte das Team von Fabio Eidelwein bereits mit 3:0 in Führung gelegen. Mit nun 49 Punkten zogen die Wiesecker damit mit dem spielfreien Tabellendritten SV Bauerbach gleich.