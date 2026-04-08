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TSG Wieseck im Nachholspiel zu stark für den FSV Schröck
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist muss die Leistung des Gegners neidlos anerkennen. Schon zu Beginn der Partie müssen die Schröcker den ersten Rückstand verkraften +++
Gießen . Die TSG Wieseck marschiert mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Fußball-Verbandsliga Mitte. Am Mittwochabend feierte das Team von Ertugrul Gündüz und Jens Luke in einem Nachholspiel der Gruppenliga einen klaren 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Schröck.