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Ligabericht
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TSG Wieseck gleicht Lucky Punch von Wetzlar noch aus
Teaser GL GI/MR: +++ Nach einem Treffer in der Nachspielzeit sieht Türk Ataspor Wetzlar wie der Sieger aus, doch dann schlägt Wieseck zurück. Die Misere des SV Bauerbach dauert derweil an +++
Wetzlar. Im Duell mit Tabellenführer TSG Wieseck sieht Fußball-Gruppenligist Türk Ataspor Wetzlar infolge eines Treffers in der Nachspielzeit wie der sichere Sieger aus, doch dann schlägt das Team der Stunde doch noch zurück. Boden gutmacht derweil die SG Kinzenbach, die wie Eintracht Lollar gewinnt.