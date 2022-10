TSG verzweifelt in zweiter Halbzeit

Kein Zuschauer der Begegnung hätte in der gespielten ersten Stunde daran gedacht, dass Fredersdorf-Vogelsdorf in dieser Partie unter die "Räder" kommen würde ! Doch es war so ! Mit einigen Torchancen der Rot-Weißen und dem erzielten Tor ging es in die Halbzeitpause. Ein in der "Luft" liegendes zweites Tor wollte nicht fallen und in der letzten Viertelstunde drehten die Gäste aus Hennickendorf nach dem unglücklichen Eigentor der TSG-Elf noch das Ergebnis.

Fredersdorf-Vogelsdorf gestaltete das Spiel überwiegend in Hennickendorfs Spielhälfte und liess den Gästen keine Torchance in der 1. Halbzeit. Fabian Bruses erster Abschluss auf's Tor, wurde zur Ecke pariert. Zwei folgende Ecken führten die Hausherren jedoch schlecht aus. Ein von Kevin Dänhardt durchgesteckter Ball auf Peter Opelt, dessen Torschuss ein Hennickendorfer noch von der Torlinie kratzte, wurde auch im Nachschuss noch von Dennis Grimm für sein Team vor der Torlinie gerettet. Erneute Flanke von Opelt und Angreifer Bruse mit einem Kopfball am Tor vorbei. Es folgte ein weiterer Angriff über Philipp Bigalke, dessen Hereingabe auf Bruse, der kräftige Stürmer mit seinem Kopfball zu weit nach unten drückte und dabei hauchdünn das Tor verfehlte.

Doch eine Flanke von Dennis Janisch auf Dänhardt, konnte der Torjäger glänzend aufnehmen und mit einem Dropkick zum 1 : 0 vollenden. Trainer Stefan Zeiger war bis dahin am nicht Ausnutzen der Chancen seiner Mannschaft am Verzweifeln.

Ein Doppelwechsel nach der Pause sollte Besserung bewirken. Besonders Dänhardt setzte weitere Angriffe in Bewegung. Einen selbst entschlossen erkämpften Ball flankte er von links auf den auf der rechten Aussenbahn freilaufenden Bruse, der beim Abschluss mit Hennickendorfs Torwart Pascal Dudziak im Pressschlag das Tor verfehlte. Ein Eckball von Opelt konnte von Paul Ziemann nur in Rückenlage über das Tor geschossen werden.

Ein folgender Spielaufbau der Gäste führte auch zu deren erster zwingender Torchance. Tom Kulla hatte sich das Leder geschnappt und dribbelte sich rechts Aussen an Janisch vorbei. Seine flache Eingabe in die Fredersdorfer Box wollte Ziemann blocken, doch ging dabei der Ball ins Tor zum 1 : 1. Überraschendes Staunen beim TSG-Team und trotzdem Aufbäumen zur Wiedergutmachung.

Doch die Hennickendorfer witterten noch mehr. Erneut konnte Kulla flanken und diesmal sogar mit Kopfballabschluss von Marcel Mittelstädt, den Keeper Dennis Klink herausfischte. Auf der anderen Seite köpfte Sean Röhl nach zwei TSG Ecken den Ball knapp am Gästetor vorbei.