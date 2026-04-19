TSG verzweifelt an Rottenburger Bollwerk

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Als Favorit hatte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die Fahrt zum Auswärtsspiel nach Rottenburg angetreten. Nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg in der Vorwoche gegen den SV Fellbach war die Faberelf auf Tabellenplatz sieben vorgerückt. Rottenburg ist in dieser Saison klarer Abstiegskandidat und stand vor dem Spiel auf Rang 13. Die TSG war im Vergleich zur Vorwoche fast unverändert, allerdings startete Damjan Bucan für Marc Wagemann in der Innenverteidigung.

Beide Teams starteten so in die Partie, wie man es erwarten konnte: Während Rottenburg nach der Niederlage zuletzt in Oberensingen auf defensive Stabilität bedacht war und offensiv lange Bälle als Stilmittel wählte, wollte es die TSG spielerisch versuchen. In den ersten 25 Minuten kam die TSG im Angriff allerdings selten durch und so war Rottenburg über Standards die gefährlichere Mannschaft. Bis zur Pause nahm die TSG dann immer mehr das Heft des Handelns in die Hand und kam vereinzelt zu Halbchancen. Wirklich gefährlich wurde es aber auch hier nicht.

Nach der Pause blieb die Faberelf am Ball und verzeichnete nach knapp einer Stunde ihre beste Chance im Spiel. Tim Ruth, der nach seinem Doppelpack in der Vorwoche wieder die offensive rechte Seite beackerte, setzte sich stark durch und fand mit starker Hereingabe Jermain Ibrahim. Der Angreifer behauptete den Ball stark, verfehlte frei vor dem Tor allerdings um gut zwei Meter. Kurz darauf foulte Rechtsverteidiger Lukas Schimmele auf seiner Seite einen Gegenspieler, was den berechtigten Freistoß für den FCR bedeutete. Die gut getretene Standardsituation landete auf dem Kopf von Nick Heberle, der etwas überraschend auf 1:0 stellte. Seit der Pause war Rottenburg nämlich nicht mehr wirklich im Weilermer Strafraum aufgetaucht.