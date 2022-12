– Foto: Marwin Wolf

TSG veranstaltet das Backnanger Hallenmasters 18 Fußballturniere an neun Tagen vor und nach dem Jahreswechsel.

Für viele Nachwuchsfußballer aus der Region und zum Teil weit darüber hinaus hatten die Hallenturniere der TSG Backnang einen festen Platz in den Terminkalendern. Dass es rund um den Jahreswechsel zum Budenzauber in die Stadt an der Murr geht, war so etwas wie eine ausgemachte Sache, bis die Coronakrise alles veränderte. In den vergangenen zwei Jahren ruhte der Ball, die Organisatoren mussten die Mammutveranstaltung beide Male schweren Herzens absagen.