TSG Upfingen: "Wussten genau, dass wir die Gejagten sein werden"

Ralf Luik hat mit der TSG Upfingen den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft. Nach einer intensiven Saison mit harter Arbeit und familiärem Zusammenhalt verabschiedet sich der Trainer auf dem Höhepunkt – mit tiefen Emotionen und großem Stolz.

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga stand für Ralf Luik und seine TSG Upfingen eines sofort fest: der direkte Wiederaufstieg. „Wir wussten ganz genau, dass wir die Gejagten sein werden und dass alle an den Anschlag gegen uns gehen werden“, erinnert sich der scheidende Trainer. Früh wurde in der Vorbereitung die Basis für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt. Die Mannschaft zeigte sich in der Breite stark aufgestellt, die Qualität im Kader sei enorm gewesen.

Trotz aller sportlichen Fähigkeiten sieht Ralf Luik den eigentlichen Grund für die Rückkehr in die Bezirksliga jedoch ganz woanders. „Der Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall der Zusammenhalt im Team“, betont er. Der gegenseitige Rückhalt – auf und neben dem Platz – habe eine Gemeinschaft geformt, die wie eine große Familie funktionierte. Die Trainingsbeteiligung sei durchgehend hoch gewesen.

Fleiß schlägt Talent – ein gelebtes Motto

Ralf Luik lobt die Haltung seiner Spieler, den Einsatz jedes Einzelnen und auch die Unterstützung durch den Verein. „Ich kann der Mannschaft und der Vereinsführung nur das beste Zeugnis ausstellen. Wir haben alle an einem Strang gezogen.“ Besonders stolz ist er darauf, dass sein Team sowohl mit Ball als auch ohne Ball sehr guten Fußball gezeigt habe. Der Star war nicht ein Einzelner – sondern die Mannschaft und der Verein als Ganzes.

Momente des Glücks und der Ausgelassenheit

Der Aufstieg war für alle Beteiligten ein emotionales Erlebnis. „Die Jungs haben es richtig krachen lassen“, berichtet Ralf Luik mit einem Lächeln. Nach einem Jahr voller Arbeit, Schweiß und Disziplin sei es unbeschreiblich gewesen, „wenn man sich gegenseitig in die Arme fällt und in Gesichter voller Glück und Stolz schaut“. Auch das ausgelassene Feiern kam nicht zu kurz – etliche Liter Bier flossen an diesem denkwürdigen Tag.

Ein bewusster Abschied

Bereits früh hatte Ralf Luik für sich entschieden, dass seine Zeit bei der TSG Upfingen mit dem Ende der Saison enden würde. Deshalb versuchte er, die letzten Monate ganz bewusst zu genießen – mit seinen Spielern, dem Vereinsumfeld, der Atmosphäre. „Das emotionale Highlight war an der offiziellen Aufstiegsfeier und meiner Verabschiedung“, blickt er zurück. Dass die Mannschaft in der Rückrunde besonders erwachsen und dominant auftrat, unterstreicht für ihn die Reife und Stärke, die sie in dieser Saison entwickelte.

Dass er die TSG Upfingen nach dem größten Erfolg seiner Amtszeit verlässt, ist für Ralf Luik kein leichter Schritt. „So ist es als Trainer – sie kommen und gehen“, sagt er. Ihm sei es wichtig gewesen, „zu gehen, wenn’s schön ist, und nicht wenn’s ausgelutscht ist“. Der Abschied von einem Herzensverein sei eine Entscheidung, die schwerfällt – „das Herz sagt ja, der Kopf sagt nein“.