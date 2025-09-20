TSG Upfingen glänzt beim Kantersieg beim SV Pfrondorf

Vor heimischer Kulisse hoffte der SV Pfrondorf auf die Wende, doch es wurde ein bitterer Abend für das Team. Zwar startete die Mannschaft vielversprechend und ging bereits in der 11. Minute durch Dmytro Veselovskyi in Führung. Doch die TSG Upfingen bewies Moral und fand schnell zurück ins Spiel. Matteo Schneider erzielte in der 27. Minute den Ausgleich, womit die Partie wieder offen war. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch Upfingen. Patrick Kuch drehte die Begegnung mit seinem Treffer in der 49. Minute. Danach nutzte der Aufsteiger seine Chancen: Matteo Schneider erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, Michael Scheu legte in der 66. Minute nach und Sven Endler setzte mit dem Tor in der 85. Minute den Schlusspunkt.

Altingen/Entringen hat nach der Niederlage gegen SV Tübingen etwas Boden verloren, liegt mit sieben Punkten aber noch im Mittelfeld. Gegen Pfullingen II geht es um wichtige Zähler, um wieder nach vorne zu blicken. Der VfL steht mit vier Punkten in der unteren Hälfte der Tabelle und will mit einem Auswärtserfolg die Abstiegsränge auf Abstand halten. Beide Teams sind noch auf der Suche nach Konstanz. ---

