TSG Untermaxfeld lässt FC Zell/Bruck keine Chance

Am Sonntagnachmittag empfing der FC Zell/Bruck die TSG Untermaxfeld zum Ligaduell der Kreisklasse Neuburg. Die Gäste aus Untermaxfeld zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung und sicherten sich am Ende einen klaren 7:0-Erfolg.

Bereits in der 13. Minute stellte Patrick Auernhammer die Weichen auf Sieg, als er nach einer Ecke per Kopf zur Führung traf. Die Gastgeber zeigten sich davon zunächst unbeeindruckt und erspielten sich in der 20. Minute ihre erste große Chance: Nach einer schönen Kombination scheiterte Thomas Seißler jedoch am Abschluss.