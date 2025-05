TSG überzeugt in Neuenhagen

Eine halbe Stunde lang spielte sich die Begegnung zwischen beiden Strafräumen ohne Höhepunkte vor den jeweiligen Toren ab. Als jedoch der Fredersdorfer Marc Maiwald über den linken Angriffsflügel seinen "Turbo" ankurbelte und gefahrvoll Richtung Neuenhagens Keeper Florian Priemer an seinen Gegenspielern vorbeidribbelte, musste Priemer seinen Torraum entgegenkommend verlassen. Maiwalds schneller Abschluss am Keeper vorbei erwischte ein Neuenhagener Abwehrspieler mit zu kurzer Abwehr und der in den Strafraum entschlossen zulaufende Tim Bieder hämmerte das Leder zum 0 : 1 unter die Querlatte des Hausherrentores.

Nach dem Toranstoss erlangten die Gastgeber bei folgendem Angriffsversuch ihren ersten Eckball, wonach ihr Spielführer Jens Roggenbuck seinen Kopfball am Tor vorbei setzte. Beim folgenden Spielaufbau der Gäste lag Bieder verletzt nach einem Zweikampf am Boden vor der eigenen Grundlinie seiner Elf. Schiedsrichter Fynn Winkelmann bemerkte die Situation erst spät in der Angriffshälfte Richtung Neuenhagener Tor und Bieder musste einige Spielminuten ausserhalb des Feldes behandelt werden.