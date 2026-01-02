TSG tütet nächste Verlängerung ein

Nach der frohen Kunde wenige Tage vor Weihnachten mit der Verlängerung von Talent Lukas Schimmele bis 2028 kann am Sauerbach nun die nächste schöne Neuigkeit verkündet werden. Mit dem 19-jährigen Defensivspezialisten Silas Kurz verlängert ein Neuzugang vorzeitig bis 2028 beim Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

„Wir bleiben unserem Weg treu und setzen auch weiterhin auf junge Talente aus der Region“, erzählt der sportliche Leiter Christoph Discher. „Abgesehen davon ist es uns wichtig, frühzeitig für Planungssicherheit zu sorgen. Deshalb sind wir froh, dass das nun auch bei Silas geklappt hat.“

Der junge Defensivallrounder schlug in seiner ersten Saison bei den Erwachsenen direkt voll ein: In 13 von 17 möglichen Verbandsligapartien kam er zum Einsatz. Gleichzeitig spulte er in sieben Pflichtspielen die vollen 90 Minuten auf dem Platz ab.