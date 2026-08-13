TSG Tübingen zum Auftakt in Seedorf, VfL Pfullingen bittet Bösingen

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Der VfL Pfullingen empfängt zum Auftakt einen Gegner, der die vergangene Saison deutlich weiter vorne beendete. Pfullingen kam mit 54 Punkten auf Rang sieben. 16 Siege, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 70:44 Tore ergaben eine klar positive Bilanz und lediglich 44 Gegentreffer. Der VfB Bösingen wurde mit 60 Punkten Dritter. 19 Siege, drei Unentschieden und zehn Niederlagen bei 78:61 Toren zeigten eine offensiv starke Mannschaft, die sechs Punkte mehr sammelte als Pfullingen. Schon der erste Spieltag bringt damit zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte zusammen. Bösingen will seine Nähe zur Spitze bestätigen, Pfullingen kann einen unmittelbaren Konkurrenten sofort unter Druck setzen.

Nur drei Punkte trennten den SV Zimmern und den BSV 07 Schwenningen in der vergangenen Saison. Zimmern wurde mit 57 Punkten Vierter. 17 Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen sowie 63:38 Tore standen für eine der stabileren Bilanzen der Staffel. Schwenningen erreichte mit 54 Punkten Rang acht. 16 Siege, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen bei 72:52 Toren belegten ebenfalls beträchtliche offensive Qualität. Zimmern kassierte allerdings 14 Gegentreffer weniger. Der Auftakt führt damit zwei Mannschaften zusammen, deren Abstand kleiner war, als vier Tabellenplätze vermuten lassen. Beide können schon früh zeigen, ob sie ihren Blick erneut in die obere Hälfte richten dürfen.

Mit dem VfR Sulz und der SGM Dettingen/Glems treffen zwei Aufsteiger direkt aufeinander. Für beide Mannschaften liegen deshalb keine Vergleichswerte aus der vergangenen Landesliga-Saison vor. Der erste Spieltag wird unmittelbar zu einem Maßstab dafür, wie schnell der Übergang in die neue Spielklasse gelingt. Gerade ein solches Duell besitzt für zwei Neulinge besonderes Gewicht. Beide beginnen ohne Erfahrung aus der vergangenen Saison dieser Staffel und können gegen einen Gegner mit derselben Ausgangslage sofort erste Punkte sammeln. Bei drei direkten Abstiegsplätzen und einer zusätzlichen Abstiegsrelegation ist jeder frühe Zähler wertvoll. Noch ist keine Rangordnung entstanden – genau deshalb bietet diese Begegnung beiden die Chance auf einen kraftvollen ersten Schritt.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH

Die SG Empfingen beginnt die neue Saison mit der stärksten Vorjahresbilanz aller in diesen Begegnungen vertretenen etablierten Mannschaften. Empfingen wurde mit 69 Punkten Zweiter. 21 Siege, sechs Unentschieden und nur fünf Niederlagen sowie 92:35 Tore machten das Team zu einem der dominierenden Vereine der vergangenen Spielzeit. Der SV Nehren schloss die Saison mit 55 Punkten auf Rang sechs ab. Bemerkenswert waren 18 Siege bei lediglich einem Unentschieden und 13 Niederlagen. Das Torverhältnis von 55:48 fiel positiv aus. Dennoch lagen 14 Punkte zwischen beiden Mannschaften. Empfingen startet deshalb mit einem klaren Anspruch, während Nehren sofort die Gelegenheit bekommt, einen der stärksten Gegner des Vorjahres herauszufordern.

Der SC 04 Tuttlingen trifft zum Auftakt auf den Aufsteiger SGM Deißlingen/Lauffen. Tuttlingen beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang neun. 13 Siege, vier Unentschieden und 15 Niederlagen sowie 58:70 Tore bedeuteten eine Platzierung im Tabellenmittelfeld bei negativer Tordifferenz. Für die SGM Deißlingen/Lauffen beginnt dagegen die erste Saison in dieser Landesliga. Vergleichswerte aus der vergangenen Spielzeit liegen nicht vor. Tuttlingen kann sich auf die Erfahrung eines kompletten Jahres in der Staffel stützen, während der Neuling die Dynamik des Aufstiegs mitbringt. Gerade gegen einen etablierten Gegner aus dem Mittelfeld erhält Deißlingen/Lauffen früh einen aussagekräftigen Test für das neue Niveau.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf TSG Tübingen TSG Tübingen 15:00 PUSH

Der SV Seedorf eröffnet die Saison gegen den Absteiger TSG Tübingen. Seedorf kam in der vergangenen Spielzeit auf 37 Punkte und Rang zwölf. Zehn Siege, sieben Unentschieden und 15 Niederlagen bei 48:59 Toren hielten die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte. Für die TSG Tübingen liegen keine Vergleichswerte aus der vergangenen Landesliga-Saison vor, da die Mannschaft als Absteiger neu in die Staffel kommt. Damit treffen unterschiedliche Ausgangslagen aufeinander: Seedorf kennt den Wettbewerb und will sich von der unteren Tabellenregion entfernen, Tübingen muss sich nach dem Abstieg neu orientieren. Für beide ist der Auftakt deshalb mehr als nur ein erster Test.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:00 PUSH

Die Sportfreunde Gechingen beginnen als Aufsteiger gegen den VfL Mühlheim. Für Gechingen gibt es keine Werte aus der vergangenen Landesliga-Saison. Der Neuling trifft allerdings auf eine Mannschaft, die sich ihrerseits erst im Vorjahr nach einem Aufstieg in dieser Spielklasse behaupten musste. Mühlheim schloss seine erste Saison mit 41 Punkten auf Rang zehn ab. Elf Siege, acht Unentschieden und 13 Niederlagen bei 55:70 Toren reichten für einen Platz im Mittelfeld. Damit kann der VfL auf bereits gemachte Erfahrungen beim Schritt in die Landesliga zurückgreifen. Gechingen steht nun vor genau dieser Aufgabe und kann zum Auftakt zeigen, ob die Aufstiegseuphorie auch eine Spielklasse höher trägt.