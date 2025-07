TSG Tübingen vor "Holzhausen-Doppelpack" und mit neuem Co-Trainer

Nach einem nervenaufreibenden Saisonfinale sichert sich die TSG Tübingen über die Relegation den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Trainer Michael Frick blickt kritisch zurück und zuversichtlich voraus.

Die Saison 2024/2025 war für die TSG Tübingen ein Wechselbad der Gefühle. Trainer Michael Frick fasst zusammen: "Also mit der Saison 24/25 sind wir unterm Strich dann schon zufrieden, weil wir den Klassenerhalt geschafft haben." Dennoch bleibt Kritik: "Speziell die Phase März, April war inkonstant. Da haben wir einfach viel zu wenig geholt." Erst gegen Ende der Runde stabilisierte sich das Team wieder. "Hinten raus haben wir uns ein bisschen gerettet, aber voll umfänglich zufrieden sein kann man natürlich nicht."

Attraktive Testspiele in der Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist bereits in vollem Gange. Ein besonderes Highlight: der "Holzhausen-Doppelpack". Am 19. Juli trifft die TSG auf den FC Holzhausen, eine Woche später im WFV-Pokal erneut. "Das wird sehr attraktiv sein", so Frick. Daneben standen bereits Partien gegen Pfullingen, Riedlingen und Balingen II auf dem Plan. Auch ein Freundschaftsspiel gegen Balingen rundet das Testprogramm ab.