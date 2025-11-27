 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
TSG Tübingen unter Druck, Verfolgerduell in Dorfmerkingen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause ordnet die Kräfte klar: Der Spitzenreiter will seine Pole behaupten, das Verfolgerfeld lauert – und im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an. Wer jetzt punktet, nimmt nicht nur Zähler, sondern auch Ruhe in die Feiertage mit.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
14:00

Für den VfR Heilbronn wird das Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd zur Bewährungsprobe im Abstiegskampf: Schlusslicht mit neun Punkten gegen gesichertes Mittelfeld mit 21 Zählern. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg den Abstand nach unten vergrößern können.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
14:00

Die Sportfreunde Dorfmerkingen empfangen den FC Holzhausen zum Spitzenspiel zwischen Rang fünf und zwei. Der Favorit aus dem oberen Duo will den Druck auf den Tabellenführer hochhalten, die Hausherren könnten mit einem Statement-Sieg ihre Ambitionen vor der Pause schärfen.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
14:00

Der TSV Oberensingen trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen – ein Duell zwischen Platz vier und neun. Oberensingen spielt um die Festigung eines Aufstiegs-Relegationsplatzes im Windschatten der Spitze, Calcio braucht Zählbares, um nicht wieder Richtung unteres Drittel zu rutschen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
14:30

Der FC Esslingen steht gegen den TSV Berg vor einer hohen Hürde: Kellerregion gegen die torgefährliche Nummer drei der Liga (51:20 Tore). Die Gäste reisen als formstarker Favorit an, die Gastgeber setzen auf Kompaktheit und Umschaltmomente.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
14:30

Die TSG Tübingen misst sich mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall – beide mit 15 Punkten in akuter Nähe zur Abstiegszone. Kleinigkeiten dürften entscheiden, denn in diesem Sechs-Punkte-Spiel zählt vor allem defensive Disziplin.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
14:30

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bekommt es mit dem FSV Waiblingen zu tun. Während das Mittelfeldteam aus Unterrombach die Basis für eine ruhige Winterpause legen will, braucht der Aufsteiger im Tabellenkeller jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
15:00

Der SV Fellbach trifft auf den TSV Weilimdorf – ein Nachbarschaftsduell zwischen Rang acht und zwölf. Fellbach peilt die Stabilisierung im Mittelfeld an, während der Aufsteiger mit bislang 15 Zählern dringend Puffer zur Gefahrenzone sucht.

Sa., 29.11.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
15:30

Der FC Rottenburg erwartet die Young Boys Reutlingen zum Kräftemessen zwischen Rang elf und dem Spitzenreiter. Der Außenseiter braucht Effizienz, um dem Primus Paroli zu bieten; der Tabellenführer will seine Serie konservieren und mit Vorsprung in die Winterpause gehen.

