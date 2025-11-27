TSG Tübingen unter Druck, Verfolgerduell in Dorfmerkingen



Für den VfR Heilbronn wird das Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd zur Bewährungsprobe im Abstiegskampf: Schlusslicht mit neun Punkten gegen gesichertes Mittelfeld mit 21 Zählern. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg den Abstand nach unten vergrößern können.



Die Sportfreunde Dorfmerkingen empfangen den FC Holzhausen zum Spitzenspiel zwischen Rang fünf und zwei. Der Favorit aus dem oberen Duo will den Druck auf den Tabellenführer hochhalten, die Hausherren könnten mit einem Statement-Sieg ihre Ambitionen vor der Pause schärfen.



Der TSV Oberensingen trifft auf Calcio Leinfelden-Echterdingen – ein Duell zwischen Platz vier und neun. Oberensingen spielt um die Festigung eines Aufstiegs-Relegationsplatzes im Windschatten der Spitze, Calcio braucht Zählbares, um nicht wieder Richtung unteres Drittel zu rutschen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen TSV Berg TSV Berg 14:30



Der FC Esslingen steht gegen den TSV Berg vor einer hohen Hürde: Kellerregion gegen die torgefährliche Nummer drei der Liga (51:20 Tore). Die Gäste reisen als formstarker Favorit an, die Gastgeber setzen auf Kompaktheit und Umschaltmomente.



Die TSG Tübingen misst sich mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall – beide mit 15 Punkten in akuter Nähe zur Abstiegszone. Kleinigkeiten dürften entscheiden, denn in diesem Sechs-Punkte-Spiel zählt vor allem defensive Disziplin.



Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bekommt es mit dem FSV Waiblingen zu tun. Während das Mittelfeldteam aus Unterrombach die Basis für eine ruhige Winterpause legen will, braucht der Aufsteiger im Tabellenkeller jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sa., 29.11.2025, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:00



Der SV Fellbach trifft auf den TSV Weilimdorf – ein Nachbarschaftsduell zwischen Rang acht und zwölf. Fellbach peilt die Stabilisierung im Mittelfeld an, während der Aufsteiger mit bislang 15 Zählern dringend Puffer zur Gefahrenzone sucht.

Sa., 29.11.2025, 15:30 Uhr FC Rottenburg Rottenburg Young Boys Reutlingen Young Boys R 15:30



Der FC Rottenburg erwartet die Young Boys Reutlingen zum Kräftemessen zwischen Rang elf und dem Spitzenreiter. Der Außenseiter braucht Effizienz, um dem Primus Paroli zu bieten; der Tabellenführer will seine Serie konservieren und mit Vorsprung in die Winterpause gehen.